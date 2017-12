Szegeden már bankkártyával is vehetsz jegyet a villamoson

Az országban elsőként Szegeden áll üzembe az a bankkártyával is működő jegyautomata, melyet a villamosokon helyeznek el, és napi illetve 72 órás jegyet is válthatnak vele az utasok. A megoldással a helyi közlekedési vállalat elsősorban a sofőröknél történő jegyvásárlást szeretné kiváltani, sokszor ugyanis ezért késnek a villamosok a megyeszékhelyen.Eddig évről évre 15-16 százalékkal emelkedett a járműveken vásárolt menetjegyek száma. A próbaüzem hónapjai alatt a jegyek ugyanannyiba kerülnek, mint ha a járművezetőnél váltanák azokat, tehát a menetjegy 400, a 24 órás 1040, a 72 órásért pedig 2600-at kell adni. A gép időpecsétet is nyomtat a menetjegyre, ezért azt külön már nem kell érvényesíteni - írja a Délmagyar.Első körben a PESA-villamosokat szerelik fel az automatákkal, majd a többi villamost, a trolikat és a buszokat. Összesen 200 járműre nettó 175 millió forintért építik ki a rendszert, melyet a Delta Systems Kft. szállít.