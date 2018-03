Szép csendben új digitális bank születik

Kik forgatják fel a banki, biztosítási piacot? Erről is szó lesz a Portfolio május 15-ei konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

A részben brit állami tulajdonban álló RBS-nél a bank korábbi operatív igazgatója, Mark Bailie vezeti azt a titokban zajló projektet, amelynek célja egy új, digitális bank alapítása. A cégen belül is olyan bizalmasan kezelik az ügyet, hogy egyesek kételkednek még abban is, hogy egyáltalán tényleg már zajló projektről van-e szó.Ugyanakkor a lap úgy tudja, hogy már most több tízmillió fontot különítettek el egy digitális platform kidolgozására, amelynek fejlesztése még kezdeti fázisban van. Egy bennfentes szerint az is elképzelhető, hogy a projekt végén nem egy önálló bankot alapítanak, hanem az RBS-en belül hasznosítják a fejlesztést.Nagy-Britanniában a fintech cégek és challenger bankok nagy népszerűségnek örvendenek, például a Monzo 500 ezer ügyféllel rendelkezik itt, és a nemrégiben épp Magyarország felé is nyitó Revolut is brit gyökerekkel rendelkezik.A Sky News értesülését az RBS nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A bank egyébként tavaly a 45 milliárd fontos válság utáni állami mentőcsomag óta először újra nyereséges volt.