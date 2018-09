Szorosabb együttműködésre készül az informatikai szakma és az ITM

Sugár, Rab, Biás: digitalizáció és top menedzsment

Dr. Palkovics László miniszter, Dr. Háry, Tajti: tech trendek a legjobbak tálalásában

Az első nap előadásain Magyarország régiós versenyképességéről lesz szó, a konferencia résztvevői betekintést nyerhetnek a startupok és a nagyvállalatok együttműködési rendszerébe. A témában előadást tart Biás Csongor, a frissen startolt Millenáris Startup Campus projektvezetője, Marvin Liao, a 500 startups partnere, vagy Csendes Olivér, a Pioneers CEO-ja. Az első napon lesz szó még a felsőoktatásban zajló innovációs folyamatokról, a globális munkahely-forradalomról, vagy Lévay György (Research Manager) jóvoltából arról, hogy a mesterséges intelligencia miként kap szerepet a felkar protézisek fejlesztésében.Csütörtök délután Rab Árpád jövőkutató előadásában arra keresi a választ, hogy a digitális forradalom hullámai milyen hatással lesznek (vagy már vannak) a kulturális, társadalmi, vagy gazdasági viszonyrendszereinkre. A délutáni szekciót egy nagy visszatérő, a Westel 900, illetve T-Mobile egykori vezérigazgatója, Sugár András fémjelzi. A korának kiemelkedő és minden szempontból emlékezetes menedzsere azokat a vezetési módszereket, fogásokat osztja meg a hallgatósággal, amelyeket ma is érdemes lehet alkalmazni.A MENTA nemcsak napközben, hanem estefelé is egy sor programmal szolgál. Átadásra kerülnek az idei Gyurós Tibor-díjak, amit vacsora, koncertek, és zenés, táncos levezetés követ.A pénteki nap kezdése kifejezetten erősnek ígérkezik: Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter előadásával indul a nap, amelyből kiderül majd, hogyan fűzi szorosabbra az együttműködési szálakat az ITM és az ágazat. Ezt követően két, párhuzamosan futó szekció között választhatnak a konferenciázók. Az egyik azzal foglalkozik, hogy a digitalizáció milyen hatással bír az egyes iparágakra. Ennek keretében Ságodi Attila a KPMG partnere beszél az energiaszektorban zajló fordulatról.Szó lesz az ingatlanpiac digitális átalakulásáról, az okosotthonok forradalmáról, amit egy fintech kerekasztal követ, amiben "gyorstalpaló" során kerülhetnek képbe azok, akik kifejezetten NEM a pénzügyi szektorban érdekeltek. A délután folyamán Dr. Háry András, a Zalaegerszegen épülő, az önvezető autók számára is alkalmas tesztpálya projektről tart előadást, ami után egy, a digitális kereskedelemről együtt gondolkodó kerekasztalt hallgathatunk meg.A tech trendeket boncolgató szekciót a FormsLab vezetője, Tajti Ferenc nyitja meg, aki a 3D nyomtatás lehetőségeiről fog beszélni. A menetrendet innentől a mesterséges intelligencia (Sepp Norbert, IBM), a chatbotok és a hangfelismerés (Velvárt András, Response Kft.), az AR/VR világa, és az egyik legtöbb vitát kiváltó technológia, a blockchain alakítja majd.