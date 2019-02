Távozik a magyar sikercég vezére

2017 végén, 2018 elején megvette a Balabit nevű magyar kiberbiztonsági céget a One Identity, egy kaliforniai informatikai multinacionális vállalat. A magyar startup viszont nem tűnt el egy az egyben, lehetősége nyílt arra is, hogy az amerikai anyavállalatot belülről transzformálja. Részletesen erről itt írtunk:Györkő Zoltán, a Balabit vezérigazgatója a napokban LinkedIn-profilján jelentette be, hogy új fejezetet nyit életében, és megpróbál lelassítani. A Balabitot 2000-ben Scheidler Balázzsal és Wagner Endrével közösen alapították.