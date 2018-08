Teljesen fémből készült bankkártyát dob piacra a Revolut

A fintechekről is szó lesz a Portfolio Banking Technology 2018 konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A visszatérítésen felül járnak a kártya mellé a Revolut szokásos szolgáltatásai is, mint a díjmentes devizaváltás és nemzetközi átutalás, sőt még utasbiztosítást és utazásszervezési segítséget is kap az ügyfél.A teljes egészében fémből készült kártya egyébként körülbelül háromszor olyan nehéz, mint egy sima bankkártya. Nik Storonsky, a vállalat vezérigazgatója reméli, hogy a termék minden olyan ember zsebében ott lesz, aki gyakran utazik külföldre.A kártyával a Revolut főleg a prémium ügyfeleket akarja bevonzani, hiszen a szolgáltatás fizetős lesz, havi 12,99 font vagy évi 120 font. A Revolut elsődleges bevételi forrása az ilyen ügyfelekből jön, remélik, hogy a csilli-villi kártyával nemcsak a hagyományos bankoktól, hanem a konkurens fintechektől, mint a Monzo és a Transferwise is el tudnak csábítani ügyfeleket. Számos fintechcég küszködik a profitabilitással, hiszen a hagyományos bankoknál jóval alacsonyabb marzsokkal dolgoznak, a Revolut viszont tavaly átlépte a fedezeti pontot, most mindent megtesznek azért, hogy ezt a helyzetet megtarthassák.