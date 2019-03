Temethetjük a bitcoint, soha nem fog visszapattanni

még mindig elenyésző az a kereskedelmi forgalom, amit bitcoinnal bonyolítnak le, a Chainalysis becslése szerint alig 2,4 milliárd dollár volt ez a volumen 2018-ban,

a forgalom jelentős része (mintegy 605 millió dollár) a sötét weben zajlik, ahol többek közt drogokat, lopott személyes adatokat és illegális fegyvereket lehet vásárolni, emellett 857 millió dollárt tesznek ki a szerencsejáték-portálok és a maradék szinte mind spekuláció,

az elemzőcég szerint a 3 300 ezer milliárd dollárra becsült teljes bitcoinforgalomból alig 812 milliárd valós, mivel több tranzakció a bitcoin egyéni tulajdonságai miatt többször került rögzítésre,

az amerikai igazságügyi minisztérium szerint még ennél is nagyobb lehet a fiktív volumen, hiszen számos bitcoinkereskedő manipulálja a piacot mesterségesen - a Bitwise Asset Management szerint lehet, hogy a bitcoinforgalom 95%-a mesterséges, hogy kriptokereskedők a forgalom illúziójával próbálják stimulálni az árfolyamot,

a bitcoin emellett lassú: alig 7 tranzakciót tud lefolytatni másodpercenként, míg a Visa például több tízezret,

a bitcoin bányászata rendkívül költséges és energiaigényes: a lufi tetején a bitcoinbányászat annyi áramot fogyasztott, mint Írország (ma kb. csak annyit fogyaszt, mint Románia),

emellett a bitcoin egyáltalán nem biztonságos: nemcsak az árfolyam volatilis, de a kriptotőzsdéket folyamatos, gyakran végzetes támadások érik, még az is előfordult, hogy egy összedőlt kriptotőzsde vezetője meghalt és a sírba vitte magával az ügyfelek cold walletben tárolt kriptodevizáinak hozzáférési kulcsait.

"Legyél olyan, mint Brenda" - hirdette Londonban egy kriptokereskedési cég plakáton a nyugdíjas esetét, aki tíz perc alatt bitcoin vásárolt, rövidesen azután, hogy a virtuális deviza árfolyama 7000 dollárra esett a korábbi 20 000-ről, pont lekésve a hypeot. Ha valaki követte a tanácsukat, pénzének közel felét elbukta azóta, hiszen egy bitcoin most alig 4005 dollárt ér.Az Economist több szakértőt megszólaltatva összefoglalja, hogy szerintük egyértelmű lufi volt a bitcoin szárnyalása és éppen ezért nem is számíthatunk arra, hogy a kriptopénz árfolyama valaha is visszatér a korábbi, 20 000 dollár körüli magaslatokba:Persze sokan ettől független optimisták a bitcoin visszatérésével kapcsolatosan, nem valószínű viszont, hogy az ismeretlen háttérrel rendelkező, decentralizált technológia valaha is átveszi az irányítást a világ pénzügyi rendszerei felett, sőt, a minap a jegybankok jegybankja még a hivatalosan ellenőrzött kriptodevizákat is értelmetlennek minősítette:Emellett egyébként a bitcoin mögötti technológiában, a blockchainben lehet fantázia, ezzel számos cég kísérletezik, legutóbb a JP Morgan jelentette be, hogy saját "virtuális pénzt" bocsát ki (ami egyébként nem kriptodeviza, de egy blockchain alapú elszámolási rendszer):