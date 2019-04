Terjeszkedik a mobilos hitelezésben utazó fintech szupersztár

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni!

ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni!

ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Branch International egy San Fransisco-i székhelyű, 2015-ben alapított startup, amely 150 alkalmazottat foglalkoztat, és a fejlődő világban - elsősorban Afrikában - azzal foglalkozik, hogy mobilappján keresztül az akár bankszámlával sem rendelkező felhasználóinak mikrohiteleket ad, akár 2 dolláros hitelt is felvehetnek vele. A startup egy algoritmust használ arra, hogy automatikusan felmérje a felhasználó adósságtörlesztési hajlandóságát.A cég 170 millió dolláros befektetést szerzett, amelyből további terjeszkedést terveznek Afrikában, Ázsiában és Latin Amerikában, a következő célpiacaik Brazília és Indonézia lehetnek. Az egyik nagybefektető a Visa kártyatársaság, amely az virtuális pre-paid bankkártyát is kibocsát a jövőben az appra. Ezzel a Branch még szélesebb kört tud megszólítani, különösen azokon a piacokon, ahol a kártyás infrastruktúra jelen van. Ilyen például a 190 millió lakosú Nigéria, Afrika legmagasabb lakosságszámú országa.A már jelenleg is nyereséget termelő Branch idén 100 millió dolláros bevétellel tervez, ennek nagyjából 70 százaléka keletkezik Afrikában. Legutóbb 2018-ban kaptak befektetőktől pénzt, akkor 70 millió dollárt vontak be.