Tízmilliókat spórolhatnak a cégek a digitális átállással

Én úgy gondolom, hogy az, hogy van digitális identitásunk - például van e-aláíró tanúsítványunk - éppen olyan természetes lesz pár éven belül, mint az, hogy van bankkártyánk, okostelefonunk vagy TB számunk.

Ezen a területen most még Magyarországon is inkább a nagy cégek viszik a stafétát, miközben egyre több kis- és középvállalat ébred rá a digitális átállással járó költségcsökkentés lehetőségeire.

Mindez nemzetgazdasági érdekünk is és nem csupán a költségvetési kiadások mérséklése miatt.

A kép nem egységes. Bizonyos területeken jól állunk másokon pedig kevésbé.Az egységes európai szabályozás, az eIDAS-rendelet (ez az EU-s piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról szól - a szerk.) óriási előrelépés volt Európában így Magyarországon is. Jóllehet a hatását nem fejti ki egyik napról a másikra, de a szakma szerint egyértelmű előrelépés, hogy végre van egységes szabályozás, amiben lehet hinni, amire lehet rendszereket építeni. Az adaptációja azonban még viszonylag alacsony.A magyar cégek számára két dolog kell az adaptációhoz: az egyik a jogbiztonság - ami az eIDAS-szal adott -, a másik a technológiai elérhetőség. A 21. századnak megfelelően rugalmas, egyszerűen használható megoldásokra van szükség. Különféle autentikációs eszközökkel már sokaknak van tapasztalata, az elvárás azonban az, hogy a joghatással bíró e-aláírás ne legyen technikai dinoszaurusz. Ma már méretes cégek állnak át méretes befektetések keretében teljesen digitális ügymenetre. Ehhez azonban kell a felhasználóbarát technológia is, nem elegendő a szabályozás.Vannak iparágak, ahol piaci verseny és a szabályozói környezet közösen kényszerítik ki a digitalizációt. Tipikusan ilyen például a pénzügyi szektor, ahol a piac összetettsége és működése, az ügyféligények és a szabályozói környezet folyamatos szigorodása közösen tolják a digitalizáció irányába a folyamatokat. Ennek, az átlagember számára látható eleme például, amikor egy bankfiókban nem papíron, hanem tableten írunk alá szerződéseket, megbízásokat.Más területeken inkább a szabályozói környezet kényszeríti ki a digitális evolúciót. Említhetjük, hogy az ügyvédek, közjegyzők számára számos esetben ma már kötelező a digitalizált ügymenet, például a cégeljárásokban, de a végrehajtói ügyekben is e-aláírással születnek a beadványok.Amennyire én látom, nem nagyon van más út, mint az, hogy ahol csak erre mód van a vállalatok és az állami szféra is áttereljék a papíron zajló folyamatokat a digitális térbe. A sokat emlegetett GDPR például tipikusan egy olyan átfogó és minden szervezet működését érintő intézkedés, melynek előírásait lényegesen könnyebben, olcsóbban és hatékonyabban lehet betartani, amennyiben az adatkezelés nem papíron, hanem a digitális térben történik.A fiatalabbak, az X, Y és Z generáció számára a digitális ügymenet elsősorban nem kockázatként, hanem a legalapvetőbb elvárásként jelenik meg, legyen szó egy bankról, a munkahelyünkről vagy egy közigazgatási eljárásról. Ezen generációk már nem akarnak ügyfélszolgálatra járni, papírokat töltögetni, van okostelefonjuk, okosórájuk, okostévéjük, ők rugalmasan az interneten akarnak mindent elintézni. A kockázatok kezelését rábízzák a szolgáltatói oldalra, legyen szó egy vállalatról, webshopról vagy éppen az okmányirodáról. Ezen a ponton kimondottan nagy szerepe van a bizalmi szolgáltatóknak, az olyan vállalatoknak, mint a NETLOCK, amelyek képesek a hétköznapok digitális biztonságát garantálni.Az IT és felhők világában sincs tökéletes biztonság, mindig voltak és mindig is lesznek adat-incidensek. Azonban összességében a digitális környezet által kínált biztonság sokszorosa lehet például a papíralapú folyamatoknak.Egy tollal, papíron jegyzett aláírást egy szerződésen viszonylag egyszerű meghamisítani. Ugyanezt egy digitálisan aláírt állományok meghamisításához óriási számítási kapacitás szükséges, így lényegében lehetetlen a kor mai technológiai szintjén megtenni.Vannak olyan országok, ahol az állam rendkívül erősen támogatja a digitalizációt, mint például Luxembourg vagy Észtország, ahol a lakosság jelentős része rendelkezik e-aláírás képességgel és sokan élnek is vele. Míg máshol a magyarhoz hasonló e-személyi megoldást vezettek be, és alacsonyabb az e-aláírás penetrációs ráta. Ilyen például Spanyolország is, ahol az állampolgárok 0.3%-a használta legalább egyszer ezt a gyakorlatban. Látunk kedvező jeleket arra, hogy itthon az állam még erőteljesebben nyisson.Egyre több olyan céggel lehet találkozni, amelyik ügyviteli folyamatait SaaS (felhőalapú) modellben látja el, és a cégalapítástól kezdve elektronikus úton igyekszik menedzselni az üzletet, hiszen már viszonylag kis cégméretnél is tízmilliós megtakarítást jelent a papíralapúval szemben a digitális ügymenet. Magyarországon évente mintegy 50 ezer tonna papírt használnak el üzleti célra, ez mintegy 10 milliárd oldal. Nem elhanyagolható a logisztikai költség sem: eljuttatni a dokumentumokat az aláírókhoz. Már középvállalati szinten is több milliós, van, ahol tízmilliós megtakarítást eredményezhet éves szinten a digitális átállás.Az e-aláírás használatával számlák, teljesítési igazolások, fuvarlevelek, orvosi leletek, munkaügyi dokumentumok, szerződések tömegei kerülhetnek át a digitális világba.Észtország egy speciális példa. Ők ebben mindenki előtt járnak. A kétezres évek elején indították el a közigazgatás digitalizálását és mára minden állampolgárral kizárólag digitálisan kommunikálnak. Az észt szakemberek azt mondják, hogy a GDP 2%-át is képesek megtakarítani évente az elektronikus közigazgatással. Számításaik szerint minden egyes e-aláírással 1 eurót spórol az észt állami költségvetés és ez csak egy része a nagy rendszernek.A digitalizáció kiterjesztése a magyar hivatalokban ma már jogilag és technológiailag sem utópia. Az iratok kinyomtatását, a papíralapú és személyes ügyintézést döntően a kézzel történő aláírás teszi csupán szükségessé, miközben az elektronikus hitelesítés mindezt biztonságosan kiválthatja. Azt várjuk, hogy az e-aláírási technológiák rugalmasabbá válásával - például a felhőalapú kulcstárolással, az uniós szinten egységessé váló jogi környezettel valamint az állam ez irányú kifejezett törekvésével egyre több folyamat kerülhet majd állami, közigazgatási szinten is át a digitális térbe. A fejlődés viszonylag gyors és látványos is lehet.Az elmúlt évek gazdasági növekedése elsősorban a foglalkoztatás növekedéséből fakadt. Mára viszont történelmi csúcsra ért a foglalkoztatottság és a munkanélküliségi ráta elérte a természetes munkanélküliség szintjét, ami alá már nem csökkenthető. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a GDP növekedést elsősorban az állam által finanszírozott beruházások biztosíthatják, azonban a következő években az EU források visszaszorulása miatt ez csökkeni fog. Azaz, nem marad más, mint a termelékenység növelése, mely az elmúlt 5 évben lényegében változatlan maradt. A digitalizáció az egyetlen kézenfekvő út a termelékenység növeléséhez, a vállalatok és az állam működésének hatékonyabbá tételéhez. Így nem csupán hasznos és hatékony az ilyen területre történő beruházás, hanem úgy is fogalmazhatnánk, hogy minden magyar állampolgár jól felfogott érdeke és a magyar növekedési út záloga is egyben az ország digitális transzformációja.Az ügyféligények az egyszerű és kényelmesen használható megoldások felé tolják a fejlesztéseket. Míg néhány évvel ezelőtt elektronikusan aláírni kizárólag speciális segédeszközökkel lehetett - chipkártyára, számítógéphez csatlakoztatott kártya olvasóra és speciális szoftverre volt szükség - ma már minősített, az unió minden országában elfogadott e-aláírásra is képesek vagyunk platformfüggetlenül, akár egy laptopról, tabletről vagy okostelefonról is, egy egyszerű web böngészőben. Egy ilyen, okostelefonon is használható e-aláíró tanúsítvány havi néhány ezer forintos előfizetői díjért is elérhető már.Azt látjuk, hogy ez a megoldás egyre inkább nyitottságra talál a felhasználók körében, de persze az is kell, hogy a vállalatok, szolgáltatók vagy éppen az állam is minél több ponton biztosítsa az e-ügymenetet az ügyfeleknek.A következő pár év a digitális ugrás időszaka is lehet, amikor számtalan területen - úgy a verseny, mint az állami szférában - felgyorsul a digitális evolúció. Számos erre utaló jel van, érezzük az utóbbi időszakban a piac fellendülését. Fogalmazhatnék úgy is összességében, hogy a digitális átállás terén már látjuk az alagút elejét.