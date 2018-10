Totális kamerás megfigyelés jön Magyarországon

a közterület-felügyeletek térfigyelő kamerái;

a BKK járműveinek kamerái;

a BKK, mint közútkezelő kamerái;

a rendőrség által üzemeltetett térfigyelők;

a Magyar Közút kamerái;

a bankok biztonsági kamerái.

terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása,

nemzetbiztonsági feladatok ellátása céljából,

a menetdíjat meg nem fizető, vagy az utazási feltételeket egyéb módon megszegő utas azonosítása,

körözött személy azonosítása,

kötelező felelősségbiztosítás nélkül közlekedő járművek kiszűrése.

Pintér Sándor belügyminiszter múlt pénteken nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely szerint egy közös központi tárhelyet hoznak létre a különböző térfigyelő kameráknak első körben Budapesten, később országosan - írja a Népszava. A következő kamerák felvételei kerülnek be első körben a központi rendszerbe, amelynek létrehozására rendeletben jelöli ki a kormány később a szolgáltatót:Ezek a felvételek legalább 30 napig központi tárhelyen maradnak, és a törvény által megszabott indokokkal le lehet kérni őket. Félhetnek a körözött bűnzők, de a BKK-s bliccelők és a KGFB-nélkül autózók is: