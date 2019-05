Totálisan átírja a technológiai forradalom a közlekedést: felejtsd el a jegyeket és a parkolóautomatákat

Nem lesznek jegyek, bérletek

egyszerűen száműzi a készpénzt és a jegyrendszereket a tömegközlekedésből.

Mindig találsz parkolóhelyet

A rendszer nemcsak feltölti automatikusan egy alkalmazásba, hogy szabad-e a parkolóhely, hanem a csatlakozott autós parkolási idejének nyilvántartását is megkezdi, ha pedig távozik a jármű, automatikusan kifizeti a parkolási díjat.

Egy éve fut a Visa Urban Mobility Solutions (városi mobilitási megoldások) programja, amely 246 kisebb projektből áll, már 22 városban tesztelnek különféle találmányokat. Az egyik fő projekt a tömegközlekedés javítását célozta meg azzal, hogyA Contactless (szó szerint érintés nélküli) megoldás úgy működik, hogy a Visa egyérintéses fizetésre lehetőséget adó terminálokat helyez ki tömegközlekedési eszközökön és bejárati ellenőrzőkapukon, melyekhez kártyánkat odaérintve rögzítésre kerül a jegyvásárlás az üzemeltető adatbázisában és egy okostelefonos applikáción. Ezután utazhatunk az adott tömegközlekedési eszközön, vagy az ellenőröknek be tudjuk mutatni a digitális jegyet, ha ezt kérik.Az alkalmazás nyilvántartja azt is, hogy hányszor használtunk egy adott tömegközlekedési eszközt és ehhez igazítja a kedvezményeket: például ha 5 alkalommal vettünk jegyet egy buszra egy adott városban, de mondjuk a napi bérlet olcsóbb, a nap végi elszámolásnál csak a napi bérletnek megfelelő összeget vonja le az alkalmazáshoz társított számláról. Egyéni kedvezményeket is figyelembe vesz a rendszer: vagyis korkedvezményre, mozgássérült-kedvezményre, diákkedvezményre továbbra is jogosultak lehetnek az érintettek.A Contactless már többé-kevésbé működőképes többek közt Londonban, Prágában és Madridban is, de számos másik európai városban is fontolgatják a bevezetését, állítólag többek közt Budapest is. Egy hónap múlva még nem ilyen rendszer indul el a magyar fővárosban, de ez is egyfajta digitális jegyrendszer lesz:Az eseményen bemutatták egy Visa által finanszírozott startup, az AppyParking parkolási rendszerét is, amely egy alkalmazáson keresztül nyilvántartja, ha egy területen szabad parkolóhelyek találhatók. Úgy működik, hogy bluetoothos érzékelőket telepítenek a parkolóhelyekre, melyekhez automatikusan csatlakozik a jármű, ha fölé ér.Így nemcsak a parkolóhely-keresést spórolja meg az AppyParking, hanem a parkolóautomatával való bíbelődést is.Az alkalmazás egyébként külön nyilvántartja a szabad mozgássérült-parkolókat és az elektromos autóknak való töltőkkel rendelkező parkolóhelyeket is.Az AppyParking pilotját több kelet-európai országban is tervezik elindítani, limitált kapacitásban, például bevásárlóközpontok parkolójában, parkolóházakban.

Biztonság, fintechek, e-stadion

a Visa adatai szerint a kártyás tranzakciók alig 0,01%-a köthető valamilyen csaláshoz, ez részben köszönhető a chipkártyák elterjedése mellett az online fizetéseknél használatos tokenizáció elterjedésének is,

a PSD2 által elvárt online személyi azonosítás a biztonság mellett körülményesebbé teheti az online pénzügyi tevékenységeket és növelheti a kosárelhagyást is, a Visa viszont dolgozik egy olyan megoldáson, amelynek köszönhetően nem kell minden egyes tranzakciónál azonosítania magát a felhasználónak úgynevezett megbízható kereskedőknél,

a Visa már évek óta big data-elemzést használ ahhoz, hogy kiszűrje a gyanús fizetési tranzakciókat,

sok bank igyekszik jelenleg biometrikus azonosítással helyettesíteni az SMS-es jóváhagyást online vásárláskor,

a fintechek térnyerése miatt számos banknak át kell gondolnia az üzleti modelljét: valószínű, hogy a hitelezésre felszámított kamatmarzsokból és a különféle jutalékokból nem fognak tudni hosszú távon megélni a pénzintézetek.

A Visa egyébként fejleszt megoldásra arra is, hogy az elektromos autók felhasználóinak ne kelljen alkalmazást letöltenie minden egyes töltőállomás-hálózat használatához, hanem lehessen helyben, kártyával is fizetni (ha nem ingyenes a töltőállomás).Az eseményen szó volt még a kártyás fizetésekhez köthető biztonságról és a fintechek előretöréséről is:Az esemény végén bemutatták egy úgynevezett "készpénzmentes stadion" modelljét is; az elképzelés lényege, hogy érintéses fizetéssel és belső kedvezményprogramokkal ösztönöznék a szurkolókat a készpénz elhagyására meccs idején.