Trump célkeresztjébe kerültek az amerikai techtitánok

"Nagyon komolyan vesszük a versenyjogi szabályokat. Ez nem jelenti azt, hogy csinálni fogjuk [mármint a techcégek megbüntetését - a szerk.], de gondolkozunk rajta és sok ember számít rá, úgy gondolom," mondta Trump a műsorban.Az elnök szerint számos techcégnek lényegében monopol helyzete van az online kereskedelem egyes szegmensein belül, szerinte más kormányok is fontolgattak lépéseket annak érdekében, hogy ezt megszüntessék. Trump maga korábban az Amazont többször is élesen bírálta és csörtéje volt a Washington Posttal is, melynek tulajdonosa Jeff Bezos, a techtitán vezérigazgatója.