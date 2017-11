Úgy tűnhetnek el a bankok, mint a vonalas telefonok a mobilok után

A mostani transzformáció olyan a bankoknak, mint amikor a vonalas telefonok után megjelentek a mobilok, és ez hatalmas profittömeget fog megmozgatni.

A bankokat felforgató technológiák között az első a mobilnet és a mobiltelefonok megjelenése, melyek nyomán a fiatalabb generációk egyre kevésbé lesznek hajlandóak bankfiókokban intézni ügyeiket, és az idősebb korosztály egy jelentős része szintén hasonlóan tesz már most is. Emellett a folyamatok automatizációja, a robotizáció szintén nagy változásokat hoz, a McKinsey kutatása szerint ugyanisA diszruptív technológiák megjelenésére nem túl jól reagál a szektor: a banki és biztosítási szektor a digitális fejlettséget tekintve a sereghajtók között van, a digitális stratégia és a digitális központ hiánya jellemzi őket.A pénzintézetek sokkal bonyolultabban működnek mint a tech-cégek, rengeteg papír alapú folyamattal rendelkeznek, nem működnek hatékonyan, és ezt a befektetők is érzékelik:A fintech startupok száma az elmúlt években szinte excponenciálisan emelkedett: a Lehman csőd után sok banki szakember került utcára, sokan a startupoknál helyezkedtek el közülük. A fintech startupok egyrészt kényelmesebb, másrészt olcsóbb szolgáltatásokkal támadnak, illetve teljesen új szolgáltatásokat is létrehoznak, mint a P2P hitelezés vagy éppen a telematikus biztosítás.A banki fintech szférában a fizetési szegmensben, a robottanácsadásban, a biztosítóknál pedig főleg a nem élet biztosítások területén terjednek az insurtech megoldások (online biztosítások különleges tárgyakra, eseményekre, pl csomagbiztosítás).Kelet-Európa követi a digitális trendeket, de van, ahol le vagyunk maradva. A helyi fintechek elsősorban a termékfejlesztés területén aktívak, és főleg közvetlenül szolgáltatnak ügyfeleknek, míg máshol inkább már a B2B modell terjed. A finanszírozás inkább a magánszektorból érkezik hozzájuk, máshol (London, Szingapúr, Berlin) már szabályozói/állami pénzekből és kedvezményekből jön.A McKinsey kb. 100 milliárd dollárra teszi a 25 legnagyobb fintech és insurtech cég értékét, de a nagy tech-óriások is beléptek már a pénzintézeti piacra, (Rakuten, Alibaba, Amazon, Google, Facebook). Illetve a hagyományos bankok és biztosítók is aktívak egyes területeken, a pénzintézeti szektor által alapított digitális leányok törnek előre. A gyorsan és jól reagáló cégek hatalmas nyertesek lesznek, míg a lassúak lemaradnak és bevételt veszítenek. Egy biztos, hogy az ügyfelek biztosan nyertesei lesznek ennek a digitális forradalomnak.