Új magyar sikersztorit építenek külföldön, hamarosan itthon is bevethetik

Vajda András, az icoincchain vezére és egyik alapítója előadónk lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenicánkon, ahol a cég megoldásáról tart pitchet. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Tárgyalások folynak a szabályozói oldallal is egy kísérleti projekt elindításra. Ennek keretében az Magyar Nemzeti Bank automatikusan kapna adatokat magyar bankoktól, javítva ezzel a felügyeleti tevékenység hatékonyságát.

Business Finland A finn állam az innovatív vállalatok támogatásában látja a gazdasági növekedés zálogát. A Business Finland elnevezésű állami ügynökségen keresztül egyre nagyobb mértékben támogatják a startupokat is. Az induló vállalkozások például 50 ezer euró vissza nem térintendő támogatásra pályázhatnak a nemzetközi terjeszkedés előmozdítására. Az iconicchain is élt a lehetőséggel, ami egy évvel ezelőtt még jelentős összegnek számított a cég életében.

Vajda András, iconicchain Vajda András az iconicchain alapítása előtt 18 évet dolgozott az Ericssonnál Finnországban, különböző technikai és vezetői beosztásokban. Az utolsó öt évben belső startupok fejlesztésével foglalkozott. Meggyőződése, hogy a kiváló informatikai tudás kevés ahhoz, hogy valaki jól teljesítsen a startupok világában. Kell egyfajta mentalitás, ami segít feldolgozni a nagyfokú bizonytalanságot, a sikerek és kudarcok hirtelen váltakozását.

Vajda András, az icoinchain vezére és egyik alapítója előadónk lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenicánkon, ahol a cég megoldásáról tart pitchet. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A cégek - különösen a tőzsdei valamint pénzügyi vállalatok - óriási összegeket költenek arra, hogy a felügyeleti szervek irányába bizonyítsák, megfelelnek valamennyi jogszabálynak, szabályozói előírásnak. Ráadásul ez az adatszolgáltatás a mai napig nagyrészt papír alapon történik, emiatt a folyamat gyakran nem túl hatékony. Mivel nincs folyamatos kockázatelemzés, a szabálytalanságokra jellemzően csak hónapokkal vagy évekkel később derül fény, amikor az adott céget részletes vizsgálatnak vetik alá.Azegy olyan, blockchain alapú megoldást kínál ügyfeleinek, amellyel nem csak az adatszolgáltatás, de az adok elemzése is automatizált - tudtuk meg Vajda Andrástól, a Finnországban bejegyzett cég alapítójától és vezérigazgatójától. A startup, ugyanazon a blockchain alapú platformon fejlesztett megoldást a könyvvizsgáló cégeknek a pénzügyi audit támogatására, valamint a banki belső kontroll támogatására.Az auditot segítő szoftvert partneri modell keretében értékesítik. A Big Four közül két könyvvizsgáló céggel is sikerült már együttműködést kialakítani. A partneri program lényege, hogy a könyvvizsgáló kiajánlja az iconicchain megoldását az általa auditált cégeknek. Mivel a szoftver használatával a könyvvizsgáló is költséghatékonyabban tudja elvégezni a vizsgálatot, ezért a programot megvásárló cégeknek kedvezményt tud biztosítani.A cégvezér hangsúlyozta, hogy a költséghatékonyság mellett a könyvvizsgálói munka minőségét is javítja a szoftver használata azáltal, hogy a könyvvizsgáló nem a teljes könyvelésből választja ki alaposabb vizsgálatra az egyes tételeket, hanem a program által szűrt, kockázatosnak vélt tranzakciókból tud válogatni. Így eltűnik a munkának az a rutinjellege is, amikor az auditor tudja, hogy az esetek 90 százalékában problémamentes tételekkel kell foglalkoznia.Az iconicchain másik terméke kimondottan bankoknak szól, és a belső kontroll és a compliance (megfelelés) hatékonyságát hivatott növelni. Jelenleg az egyik nagy osztrák bankkal dolgoznak együtt, ahol tervezik, hogyMagyarországon részt vesznek az MKB Bank által alapított Fintechlabban, és a tervek szerintItt azonban már szintet lépne a cég, és nem csak a belső kontrollt bíznák a szoftverre.Az ügyfélkör folyamatos bővülésével a cég is folyamatosan növekszik. A három alapítóval (két magyar és egy finn) indult cég jelenleg tíz embernek ad munkát, és további bővítést terveznek a finnországi központban és a magyarországi telephelyen egyaránt. A termékek eladásából már bevétele származik a cégnek, de a növekedés fenntarthatósága érdekében egyelőre külső forrásbevonásra van szükség.Sikeres tőkebevonás esetén - különösen ha finn befektető is részt vesz benne - jó eséllyel pályázhatnak majd a Business Finland K+F startup-hitelére is. A kedvező, kamatozás mellett a kölcsön egyik fontos előnye, hogy annak törlesztését csak három év után kell megkezdeni. Mivel a cég jelenlegi tervei szerint 2021 lehet az első nyereséggel záruló üzleti évük, ez kiváló átmeneti megoldást jelent számukra.Jelenleg a legnagyobb nehézséget nem a forrásbevonás, hanem a toborzás fogja jelenteni a cég számára. Magyarországon és Finnországban egyaránt problémát jelent az informatikushiány. Ráadásul gyakran olyan speciális szakértelemre van szükség a termékfejlesztéshez, amihez nem is találnak megfelelő szakembert a munkaerőpiacon, ezért belső képzésekkel szükséges kezelni a helyzetet. Ez egyrészt költséges és időigényes folyamat, másrészt magában hordozza azt a veszélyt, hogy a kiképzett szakembereket később elhagyják a céget, ezért különös gondot kell fordítani a munkaerő-megtarásra is.A további növekedéshez azonban közeljövőben jelentős humánerő-fejlesztésre lesz szükség. Mivel a szabályozások jelentős része uniós szinten harmonizált, ezért az iconicchain egyelőre az európai piacra kíván fókuszálni. Hosszabb távú terveikben azonban szerepel az amerikai piac meghódítása is, ahol Vajda szerint óriási potenciált rejt a technológia, mivel egyes felmérések szerint az Egyesült Államokban évi 1900 milliárdra tehető az összeg, amit cégek jogszabályi megfelelésre költenek.A versenytársak beazonosítása nem egyszerű. A szabályozói megfeleléssel kapcsolatos eljárásokra számos cég kínál különböző eljárásokat, amelyek célja elsősorban a folyamatok elektronizálása. Az IBM-nek és a Big Fournak is vannak erre irányuló kezdeményezéseik. Az iconicchain igazi versenytársait azonban azok a startupok jelentik, amelyek az adatok elemzése az automatizálás oldaláról közelítik meg a kérdést.