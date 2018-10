Újabb bitcoinos piramisjátékot szántottak be, milliós bírság lett a vége

Az amerikai árupiaci- és származtatott piaci felügyelet, a CFTC 2017 szeptemberében adta be a keresetet a Gelfman Blueprint Inc. ellen. Vezetője, Nicholas Gelfman azt hazudta befektetőinek, hogy fejlesztett egy számítógépes kereskedési programot, mellyel hatalmas hozamot tud elérni bitcoinba való befektetésen keresztül.A séma 2014-tól 2016-ig működött, 600 ezer dollárnyi befektetői tőkét szedett össze a csaló, mintegy 80 ügyfelét károsította meg. Ügyfeleinek azt hazudta, hogy a kriptopénzekbe való befektetéseken keresztül 7-11%-os havi hozamot tud megszerezni, valójában azonban az új befizetők pénzéből fizette ki a régieket. Hozamadatait hamisított portfóliójelentésekkel is alátámasztotta.Amikor a séma bedőlt, Gelfman azt állította befektetőinek, hogy hackertámadás áldozata lett, a nyomozóhatóságok azonban gyorsan kiderítették, hogy Gelfmannak a séma bedőléséig egy darab bitcoinja nem volt.