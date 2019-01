Újabb országban indult el az azonnali fizetés

A maláj jegybank és több helyi bank közreműködésével elindult az azonnali fizetési rendszer Malajziában, amely a számlák közötti pénzforgalmat azonnali elszámolással, új azonosítókra (telefonszám, személyi szám, útlevélszám) is lehetővé teszi. Az új rendszerre QR-kódos fizetést, fizetési kérelmet, elektronikus meghatalmazást terveznek.Magyarországon 2019. július 1-jétől a belföldi forint átutalások legfeljebb 5 másodpercen belül, 0-24 órában, a hét minden napjában célba érnek. másodlagos bankszámla azonosítóval is indíthatók utalások, mint pl. mobiltelefonszám vagy e-mail cím, és egy új típusú tranzakció, a fizetési kérelem is szerepel benne. Ezek segítségével egyrészt csak e-mail vagy telefonszám megadásával is utalhatunk majd (bankszámlaszám ismerete nélkül), másrészt bolti mobilfizetési és személyek közötti fizetési megoldások is születhetnek.