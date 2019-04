Újra tűz alatt a Wirecard: csalhattak a könyveléssel

A fizetési rendszerekről is szó lesz a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies 2019 konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A 2016-2017-es profit nagy részét három partnercég szállította a Wirecard közel-keleti ágán, a dubai CardSystems Middle Easten keresztül - állítják névtelen bennfentesek, akik szerint az üzletág jelentéseit semmilyen könyvvizsgáló nem nézte át az elmúlt években.A brit pénzügyi lap korábban megvádolta a Wirecardot azzal, hogy meghamisította a könyvelését, amely miatt a szingapúri hatóságok vizsgálni kezdték a céget, még a német hatóságok inkább a Financial Times újságírói ellen indítottak eljárást piacmanipuláció miatt:Most a Financial Times arról ír, hogy a Wirecard bevételeinek számottevő részét egy dubai fizetési cégtől szerzi, az Al Alam Solutionstől, amely egy apró, mindössze 6-7 fős személyzettel működő vállalat, akiket egy wirecardos vezető irányít. A Wirecard állítólag jutalékot vesz fel az Al Alamtól azért cserébe, hogy ügyfeleket irányítanak a dubai fizetési céghez. A másik két cég a PayEasy, egy fülöp-szigeteki fizetési cég és a szingapúri Senjo voltak, ettől a három vállalattól összesen 541 millió eurónyi bevételre tett szert a Wirecard 2016-ban a CardSystems nevű helyi ágán keresztül.

Néhány bennfentes most azt állítja, hogy a CardSystemsen átáramló pénz volumene nem egyezik meg a könyvelt értékkel, miközben a fizetési cég helyi ágát nem auditálták rendesen. Nem tudni, pontosan milyen dokumentumokat juttattak el erről a Financial Timesnak, ezeket a brit lap nem tette közzé.A Wirecard már reagált is a hírekre; azt állították, hogy a CardSystemset negyedévente és évente is auditálják és sem a vállalat egésze, sem a helyi üzletág vezetője nem tévesztette meg a piacot. Hozzátették: az, hogy a bevételük jelentős része külsős szereplőktől származik, teljesen normális. Több, mint 100 partnercéggel dolgoznak együtt világszerte.Közben egyébként a Wirecard közzétette 2018-as éves jelentését is: 37%-os profitnövekedésről és 35%-os bevételnövekedésről számoltak be. A cég konszolidált bevétele 2,02 milliárd euró lett, míg nyereségük 560,5 millió euró lett.A napokban emellett a japán Softbank bejelentette, hogy 900 millió eurót fektetnek a fintech átváltható kötvényeibe: