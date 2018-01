Ütik a Bitcoint - Visszavonulót fúj a világ kriptodevizás nagyhatalma

A világ második legnagyobb gazdaságában, Kínában található a bitcoin-bányász kapacitás kétharmada, vagyis a világ kriptodeviza gazdaságát kétharmad részben az itt dolgozó gépek működtetik. A bányászok nem csak előállítják az új riptodeviza egységeket, hanem az átutalásokat is ők hajtják végre két fél között.A kínai kormányzat most azonban egy kiszivárgott dokumentum szerint arra utasítja az internetet felügyelő állami szervezeten keresztül a helyi önkormányzatokat, hogy szervezzék meg a bitcoint bányászó cégek rendezett kivonulását a piacról. Mindezt az áram árával, területhasználati és adózási eszközökkel, környezetvédelmi szabályokkal kell elérniük. A kivonulási folyamatot dokumentálniuk kell, minden hónap 10-én el kell küldeniük az aktuális állapotot, illetve fel kell mérniük azt is, összesen mennyien bányásznak üzletszerűen kriptopénzeket az adott városban.Az indoklás szerint minderre a nagymértékű energiapazarlás megállítása és a kriptodevizás spekulációs láz megfékezése miatt van szükség.A Coindesk árfolyamindexe szerint a tegnapi napon belüli csúcshoz képest közel 10 százalékot esett a bitcoin mostanra, jelenleg 14 630 dollárt ér egy egysége.