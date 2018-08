Valóságos robbanás rengette meg a bankszektort

A fintech piaccal, a bankok sorsával és a legújabb banki technológiákkal is foglalkozunk majd november 19-ei Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

57,9 milliárd dollárnyi pénz áramlott a szektorba.

Az év első felében két hatalmas deal is született: a WorldPay Vantiv általi 12,9 milliárd dolláros felvásárlása és az Ant Financial 14 milliárd dolláros tőkebevonása is megnyomta a fintech cégekbe történő befektetések értékét, így

Széles a skála

Kockázati tőke

Az érett szakaszba lépő fintech-területeken - mint például a fizetési iparágban - működő fintech cégek egyre többször képesek pénzt szerezni igazi nagybefektetőktől, például a Revolute challenger bank 250 millió dollárt, a német N26 160 millió dollárt, a P2P fizetésben utazó amerikai Circle (amely nem összekeverendő a Funding Circle P2P hitelezővel) 110 millió dollárt tett zsebre. Tőzsdei exitekre is sor került, az EVO payments , a Greensky és az Adyen lépett tőzsdére a félévben, míg a már említett Worldpay mellett az iZettle 2,2 milliárd felvásárlása is kitűnik az exitek sorából.Eddig még soha nem látott széles skálán válogattak a befektetők a technológiák között, melyek közül az utóbbi hat hónapban a mesterséges intellignecia és a robottechnológiák (konkrétabban az RPA - Robotic Process automation) továbbra is egyre nagyobb figyelmet kaptak, de az insurtech és a regtech (szabályozásokkal kapcsolatos fintech megoldások) szintén felkapott területek voltak. Insurtech területen a Lemonade 120 millió dolláros és az Oscar 100 millió dollár feletti forrásgyűjtése volt kiemelkedő.A blockchain technológia már nem csak egy ígéret, egyre több gyakorlatban is használható megoldást teszteltek, a befektetők figyelmét ez a terület sem kerülte el. Az R3 konzorcium és a Circle Internet Finance 100 millió dollár feletti befektetést, a francia Ledger pedig 77 millió dollárt szerzett.Európában a fintech piacot a szabályozói környezet vezette: többek között az új pénzforgalmi irányelv (PSD2) és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hozott újdonságokat, ami a fizetési piacot is alaposan megmozgatta. A nyitott bankolás (open banking) szabályozással már más országokban is foglalkoznak, Ausztráliában például 2019-ben vezetnek be a PSD2-eshez hasonló szabályokat.A befektetők, felvásárlók között is új szereplők tűntek fel, a nagybankokon és globális biztosítókon túl a kisebb szereplők, IT-cégek is megjelentek. Egyre többen ismerik fel, hogy fintechekre van szükségük a megújuláshoz. Sokan akcelerátor, inkubátor programokat indítottak, konzorciumokat hoztak létre. 2018 a KPMG szerzői szerint a második félévben is erős leszA piac érettségének egyik jele, hogy már két éve több kockázati tőkét szereznek a korai fázisban lévő fintechek, mint amennyit a teljesen inulód vállalkozásnak adott angyal befektetések kaptak. Mindeközben pedig egyre nagyobb a késői fázisú kockázati-tőkebefektetések aránya is a teljes befektetett tőke arányában.

Felvásárlások

A felvásárlások volumene magas volt az utóbbi négy negyedévben, ami a szektor konszolidációját mutatja. Míg egyrészt a hagyományos szereplők folytatták a felvásárlásokat, a fintech piac nagyobb szereplői is aktívak voltak, mint a PayPal.

Méretek

A késői fázisú fintech cégek által szerzett kockázati tőke mediánja nagyot ugrott idén, ebből is látszik a piac egyes területeinek érett szakaszba lépése, ugyanakkor a felvásárlásoknál "csak" a korábbi években látott szinten stagnált a mediánérték.

Az első félév 10 legnagyobb tranzakciójából 5 Európában jött létre, csak egy kínai tranzakció volt (igaz, a legnagyobb), a többi pedig Amerikában köttetett. A 10-ből ugyancsak 5 tranzakció a már említett érett területen, a fizetési piacon született. Továbbra is Kína és az Egyesült Államok dominálja a világ fintech-piacát, ugyanakkor a szabályozók hatására és a bankok utóbbi években tett erőfeszítései révén Európa a felzárkózás jeleit mutatja hozzájuk.

