A Fed jegyzőkönyve kissé lehűtötte a további monetáris lazításban reménykedő befektetőket, az irányadó európai részvényindexek lejjebb kerültek a csütörtöki piacnyitás után, a hangulatot azonban kismértében javítani tudták a beérkező makroadatok , miután az augusztusi, német feldolgozóipari és szolgáltatói beszerzési menedzserindex előzetes értéke is kedvezőbb lett a vártnál, míg a francia feldolgozóipari és szolgáltatói beszerzési menedzserindexek is a vártnál jobbak lettek. A DAX a csütörtöki piacnyitást követő esését csaknem teljesen ledolgozva előző napi záróértéke közelébe kapaszkodott vissza, a CAC40 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a milánói börze 0,4 százalékos erősödése mellett a spanyol IBEX 1 százalékot emelkedett.

Nagyot esett a CIG Pannónia a gyorsjelentés után 2019.08.22 09:35

Közzétette legfrissebb számait a CIG Pannónia, társaság 1,118 milliárd forintos adózott veszteséget szenvedett el a második negyedévben: egyrészt egy jelentős olasz nem-életbiztosítási káresemény, másrészt a biztosító tulajdonában lévő Konzum-részvények bevonásán realizált árfolyamveszteség következtében. A biztosító alaptevékenységében biztató folyamatok láthatók, a díjbevételek és az új szerzések is szépen alakultak, utóbbiba immár takarékszövetkezetek és az állami közművek is besegítenek. A második negyedév során így tehát elsősorban az egyszeri tételek befolyásolták a CIG Pannónia adózott eredményét, ami így végül -1,118 milliárd forint lett az első negyedéves 508 milliós és az egy évvel korábbi 540 milliós nyereség után. Az egyszeri tételek nélkül valószínűleg javult volna az eredmény. A CIG Pannónia árfolyama a gyorsjelentés után 6,7 százalékos mínuszban is járt ma reggel, majd az árfolyam a korábbi mínuszok egy részét le tudta dolgozni, a CIG Pannónia árfolyama 4,2 százalékkal került ma lejjebb.