Itt a bejelentés: csődbe ment Amerika egykor legnagyobb kiskercége

Csődvédelem alá került a Sears Holdings - jelentette be a társaság hétfőn. A Sears egykor a legnagyobb amerikai kiskereskedelmi lánc volt a Sears Roebuck and Co. és a Kmart üzleteivel és fénykorában a világ legmagasabb épületét birtokolta (Sears Tower, 1973), volt rádióállomása és biztosítója is. 2008-ban 50 milliárd dolláros éves árbevételű cég volt (összehasonlításképp akkor a Wal-Mart 380 milliárd dolláros bevételt csinált), ami mostanra 16 milliárd dollárra zuhant.A vállalatnak ma kellett volna törlesztenie egy 134 millió dolláros hitelrészletet. A csődvédelem keretein belül a cégnek lehetősége nyílik, hogy átstrukturálja a hiteleit és elindítson egy komoly reorganizációs programot. 300 millió dolláros mentőcsomagot kapott, hogy biztosítva legyen a működése a csődvédelem alatt és újabb 300 millió dollárról tárgyalnak. A Reuters hétvégi értesülései szerint a milliárdos befektető, Eddie Lampert, aki 2004-ben megvette a céget és azóta vezérigazgatóként tevékenykedik, szintén beszállhat vagyonával a vállalat megmentésébe.A tervek szerint 142 veszteséges üzletét bezárná, a fennmaradó 700 üzletet pedig újratervezné. A csőd alatt tovább működnek az üzletek, de a cég mérlegeli annak a lehetőségét is, hogy üzleteket adjon el egy aukció keretében, amelyeket akár Eddie Lampert hedge fundja is megvásárolhat.A vállalat jelenleg 89 ezer dolgozót foglalkoztat, öt évvel ezelőtt még 246 ezer alkalmazottja volt. Tíz éve csökkennek a bevételei, 2011 óta nem volt nyereséges a cég és több száz üzletet zártak be az elmúlt évtizedben. Tavaly eladta a Stanley Black & Deckert 900 millió dollárért, valamint ingatlanokat is értékesített, 235 legjobb üzletét 2,7 milliárd dollárért az Eddie Lampert által alapított Seritage Growth Properties nevű cégben.Egy évtizede még 100 dolláron forogtak a társaság részvényei, ma kevesebb mint 1 dollárt érnek.

Nincs könnyű dolguk a kiskercégeknek. Az elmúlt hónapokban csődbe ment a House of Fraser, a Maplin és a Toys R Us, az olyan kiskereskedelmi óriások, mint a Marks & Spencer vagy a Carpetright pedig jelentős üzletbezárásokat jelentett be. A vállalatok emelkedő adókkal és bérköltségekkel szembesülnek, miközben az agresszív online kiskereskedelmi cégek szorongatják őket.