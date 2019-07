Itt a brókercégek friss rangsora: az élre tört az Erste

Esett júniusban a BUX index, ami részben a 7 százalékot zuhanó OTP számlájára írható. 1,5 százalékkal került lejjebb a benchmark az elmúlt hónapban, de idén még így is pluszban van a hazai részvényindex. Az OTP mellett a Mol árfolyama szintén esett júniusban, miközben a Richter stagnált, a Magyar Telekom pedig mérsékelten emelkedett.

Ami a nemzetközi hangulatot illeti, az amerikai tőzsdeindexek jó hónapot zártak, új történelmi csúcsra emelkedtek. A két nagy jegybank, a Fed és az EKB is lazításra készül, ennek következtében a 10 éves kötvényhozamok nagyot estek Amerikában és Európában is, ami jót tett a tőzsdéknek.A hazai tőzsdén jelentősen csökkent a részvénypiaci forgalom júniusban a májusi szintről és az előző év azonos időszakához képest is kétszámjegyű volt a visszaesés. Jönnek a nyári hónapok, amikor szezonálisan gyengébb szokott lenni a forgalom. Aami közel 32 százalékkal alacsonyabb az előző hónapi szintnél és 16 százalékos visszaesés 2018 azonos hónapjához képest. A napi átlagos forgalom 9,4 milliárd forint volt júniusban, ami közel 21 százalékkal van lejjebb az egy hónappal korábbi szinthez képest.

Júniusban az OTP részvényeivel kereskedtek a legnagyobb forgalommal itthon, a teljes piac forgalmának több mint felét tette ki. A Mol a piaci forgalom 18 százalékáért, a Richter a 14 százalékáért felelt, a blue chipeken kívül a 4iG piacán bonyolódott nagyobb forgalom, 12,9 milliárd forintos forgalmával lekörözte a Magyar Telekomot is.

Júniusban ismét új cég papírjai kerültek a Budapesti Értéktőzsdére, megkezdődött a kereskedés az MKB Bank részvényeivel, mindemellett két cég, a 4iG és az AutoWallis szintet lépve, prémium kategóriába került. Törölték viszont a kereskedésből a Konzum papírjait, miután a cég beolvadt az Opusba, és így a tőzsde ötödik legnagyobb cége jött létre.

A brókercégek közül az Erste szerezte meg most az első helyet, a Wood a második, a Concorde a harmadik lett a rangsorban. A három brókercég, amely fej-fej mellett haladt az elmúlt hónapokban, a teljes piaci forgalom több mint 72 százalékáért felelt. A negyedik legnagyobb, a Random mindössze a piaci forgalom 5 százalékát adta júniusban.