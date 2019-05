Itt a cáfolat: álhír, hogy összeomlott a baleseti ügyelet

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Csütörtök óta a négy budapesti sürgősségi centrum közül hol az egyik, hol a másik mondta le a sokszorosan sérült, életveszélyes állapotú betegek fogadását. Ebben az időszakban csak a Péterfy baleseti intézete működött zökkenőmentesen. Először erről a 444.hu írt, miszerint a Honvédkórház lemondta az ügyeletet a teljes hétvégére. Az ATV Híradójának megkeresésére a Honvédkórház el is ismerte: a hétvégére lemondta a 3. progresszivitási szintű sérültek fogadását. Az intézmény szerint viszont ennek nem az orvoshiány, hanem megbetegedések az oka.A Népszava információi szerint mindez azért fordulhat elő, mert mert nincs elég orvos, szakdolgozó az intézményben. Emiatt a 40 intenzív ágyból 21 működik. A Honvédkórház után szombat éjszaka már a Dél-Pesti Centrum kórház Merényi úton működő traumatológiája is jelezte: oda se vigyenek több politraumatizált beteget a mentők, az intenzív ágyaik megteltek. Ezután a Szent János kórház jelentette, hogy lemondja a további ügyeletet, mert akkora már több mint fél tucat sürgős műtétre szoruló sérültje volt."Álhírek jelentek meg a fővárosi sürgősségi ellátásról, a rendszer ugyanis a hétvégén is tökéletesen működött. A Honvédkórház a sokszorosan sérült és/vagy gerincsérült betegek ügyeleti és akut ellátásában kért segítséget a hétvégén" - írta az ÁEEK."Mivel ilyen esetekben a szolgáltatók rendszerszerűen helyettesítik egymást, ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központ más helyettesítő intézményeket jelölt ki. Így a hétvégén nem volt zavar a fővárosban a traumatológiai betegek ellátásában, hiszen több helyettesítő kórház is fogadta őket szükség esetén" - áll az ÁEEK tájékoztatásában."Amennyiben a kijelölt intézmények bármelyike átmenetileg mégsem tudná fogadni a betegeket (például, mert időközben több sürgősségi esetük lett), akkor sem adódhat ellátási probléma, mert a kórházak közötti azonnali koordinációról az Országos Mentőszolgálat Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztálya köteles gondoskodni" - zárul a tájékoztatás.