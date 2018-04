Itt a nagy bejelentés, magyar tőzsdei cégbe szállt be a Wallis

Ezért voltak egész napra felfüggesztve az Altera részvényei

Mi történt eddig a gyakorlatban és mire számíthatnak a befektetők?

Mi a célja a Wallisnak?

Mi történt eddig az Alterával Az Altera Vagyonkezelő Zrt-t 2012. január 13-án alapították meg, egy évvel később a társaság nyilvános részvénytársasággá alakult át, a sikeres tőzsdei bevezetés után a cég részvényeivel 2013 június 25-e óta kereskedhetnek a befektetők a Budapesti Értéktőzsdén. Az Altera vagyonkezeléssel foglalkozott, a vállalat célja az volt, hogy olyan befektetési célpontokat találjon, amelyek a tartósan alacsony kamatkörnyezetben is magas hozamot hoznak.



A társaság később a Business Telecom kötvényeivel alaposan megégette magát, majd ezt követően az Altera a Buda-Cash csődje miatt került bajba, miután az vállalat a brókercégnél vezette egyik folyószámláját.



A pozitív fordulat 2017-ben következett, akkor a cégben meghatározó részesedést szerzett az Appeninn korábbi fő tulajdonosa, az Ádámosi György egykori brókerhez köthető svájci Lehn Consulting, amely az Altera részvényeinek több mint 10 százalékát szerezte meg, ezt követően az Altera jelentős növekedési és forrásbevonási terveket jelentett be 2017 novemberében. A társaság ezután továbbra is vagyonkezelő cégként, de a korábbiaknál nagyobb növekedési tervek mellett, aktívabb vagyonkezeléssel kívánt működni. Az Altera árfolyama az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett, a befektetők új tulajdonos megjelenését kezdték el árazni.



Az új tulajdonos idén januárban meg is érkezett, a Forbes listáján 29. leggazdagabb magyar, Emőri Gábor IT-szakember cége, az E-Milorg Kft. részesedése januárban lépte át az 5 százalékos küszöböt az Alterában. Az E-Milorg és a Lehn Consulting korábban az Appeninnben rendelkeztek jelentős részesedéssel, amelytől a Konzum az Appeninnben való megjelenése előtt váltak meg.

Fontos bejelentés előtt egész napra fel voltak függesztve az Altera részvényei, a csütörtöki piaczárás előtt megérkezett a bejelentés, amely az lett, hogy az Altera nagytulajdonosa, a Lehn Consulting 2018 április 26-i, tőzsdén kívüli tranzakció keretében 803 370 darab Altera törzsrészvényt adott el a Wallis Asset Management Zrt.-nek.A tranzakciót követően a Lehn Consulting tulajdonában lévő ALTERA törzsrészvények mennyisége 0 db törzsrészvényre változott, és a Lehn Consulting részesedése a társaságban a szavazatelsőbbségi és osztalékelsőbbségi részvényekkel együtt az 5 százalékos küszöbérték alá csökkent.A Lehn Consulting részvényállománya a tranzakció után: A tranzakciósorozat első lépéseként az Altera törzsrészvényeiből 23,33 százalékot vásárolt meg a Wallis Asset Management (Wallis), amivel az Altera legnagyobb tulajdonosává vált. Ezt a részesedést további 1,74 százaléknyi törzsrészvény vásárlásával 25 százalék fölé kívánja bővíteni.A befolyásszerzés alapján a Wallisnak (valamint a vele összehangoltan eljáró személyeknek), mint az Altera egyedüli 10 százalék feletti részvényesének vételi kötelezettsége keletkezett az Altera összes részvényére. Ennek alapján a Wallis (az összehangoltan eljáró személyekkel együtt) a mai napon engedélyezésre benyújtotta a Magyar Nemzeti Banknak vételi ajánlatát, mely szerint az Altera összes részvényét,Az első lépés lezárását követően a tranzakció második lépéseként - az Altera Igazgatóságának döntése alapján -, apporttal történő 15,8 milliárd forintos tőkeemelés útján, az Altera 100 százalékos tulajdonába kerül a Wallis Csoport négy gépjármű kereskedelemmel és szolgáltatással foglalkozó vállalata.A vagyonkezelő vállalat Igazgatóságának döntése értelmében az Altera a jövőben a dinamikusan növekvő magyar és közép-kelet európai gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói szektorban fektet be. A stratégia alapján a ma induló tranzakciósorozat befejező lépéseként a Wallis Csoport négy vállalata a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Standard kategóriájában jegyzett Altera tulajdonába kerülhet, ami nem csak az érintett vállalatok, hanem a magyar tőkepiac szempontjából is mérföldkő, hiszenPrutkay Zoltán, az Altera Nyrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy az átalakulást követően a jelenlegi, 900 forint közeli részvényárfolyammal számolva a maga 30 milliárd forint körüli kapitalizációjával és közel 70 milliárd forintos árbevételével