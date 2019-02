Itt a vége: visszavonul a kötvényguru

Bill Gross

William Hunt Gross 1944-ban született Ohioban, majd 10 évvel később a családjával együtt San Franciscoba költözött. A Duke egyetemen pszichológiából szerzett diplomát, miközben a Phi Kappa Psi testvériség tagjaként tevékenykedett. A haditengerészetnél eltöltött időszak után Gross a Los Angeles-i egyetemen szerzett MBA oklevelet, majd egy nyarat profi blackjack játékosként töltött Las Vegas-ban. A szerencsejátékban szerzett tapasztalatait állítása szerint azóta is használja befektetési döntéseknél a kockázatok és valószínűségek kalkulálásához.Gross 1971 és 1978 között a Pacific Mutual Life befektetési elemzőjeként, majd az utolsó években a cég kötvényekkel foglalkozó alelnöki asszisztenseként dolgozott, miközben két társával 1971-ben megalapította a Pacific Investment Managementet (PIMCO). A Pimco - akkoriban újdonságnak számító - aktívan kezelt kötvényalap portfóliókkal állt elő. Gross az alapkezelő ügyvezető igazgatójaként, és Mohamed El-Erian mellett a társbefektetési igazgatójaként dolgozott, ő kezelte többek közt a világ legnagyobb kötvényalapját, a 236 milliárd dollárt kezelő Total Return Fundot is. 2014 szeptember óta a Janus Capital csapatát erősíti.A több mint 40 éves kötvénypiaci munkája során számos neves szervezet és elemző cég is díjazta, a Morningstar például őt és elemző csapatát a 2000-es évtized kötvénypiaci menedzserévé választotta, ezen felül többször is megkapta az év kötvénypiaci menedzsere címet, ráadásul Gross a portfólió menedzserek közt elsőként került be a Fixed Income Analysts Society Hallhatatlanok Csarnokába 1996-ban. A munka mellett lelkes bélyeggyűjtő Gross több könyvet is írt, és rendszeresen nyilatkozik gazdasági lapoknak, televízióknak egyaránt, ahol úgy is említik, mint "kötvény király" vagy "Mr. Kötvény".