Itt a világ 10 legdrágább és legolcsóbb városa!

Caracas

Damaszkusz

Taskent

Almati

Bengaluru

Karacsi

Lagos

Buenos Aires

Csennai

Újdelhi

Az évente elkészített kutatás 133 várost hasonlít össze olyan termékek ára mentén, mint például a kenyér. Azt vizsgálják, hogy mennyivel mentek feljebb vagy lejjebb az árak az adott városban a New York-i megélhetési költségekhez viszonyítva, mint benchmark.Az idei listán három város is fej-fej mellett végzett a világ legdrágább városa címéért: a győztesek Szingapúr, Párizs és Hongkong. Párizs például már 2003 óta folyamatosan benne van a top 10-ben, ami nem csoda, tekintve, hogy például egy női hajvágás a francia fővárosban közel 120 dollárba kerül, míg Zürichben (ami egyébként szintén ott van az első 10 helyen) 74 dollárba, Oszakában (szintén a 10-es listán) 54 dollár.A legdrágább városok között több európai város is szerepel, a tanulmány készítői szerint azért, mert ezekben a városokban a háztartási, higiéniai, rekreációs és szórakozási lehetőségek is sokba kerülnek.A világ legdrágább városai:1. Szingapúr1. Párizs1. Hongkong4. Zürich5. Genf6. Oszaka6. Szöul7. Koppenhága8. New York9. Tel Aviv10. Los AngelesAz infláció és a volatilis devizapiacok mindeközben nagy szerepet játszottak abban, hogy az olyan országok, mint Argentína, Brazília, Törökország és Venezuela megélhetési költségei jelentősen visszaessenek. Caracas lett az idei évben a legolcsóbb város a világban, ami nem csoda, tekintve, hogy az országban tavaly 1 000 000% volt az infláció, tavaly decemberben például egy hét alatt dupla annyit kellett fizetni egy csésze kávéért a fővárosban a pénz elértéktelenedése miatt.A világ legolcsóbb városai a következők: