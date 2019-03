Itt a Volkswagen vadonatúj logója

a formanyelv redukált

a betűk keskenyebbek

a logót keretező kör is vékonyabb

és ami már-már lélegzetelállító: a W alsó csúcsai vagy csak érintik, vagy már egyáltalán nem érnek hozzá a körívhez!

Új emblémát kapnak a Volkswagen autói, az új logó valószínűleg a VW Golf legújabb generációján debütál majd hivatalosan, erre utal az is, hogy az elmúlt napokban gyakorlatilag álcázás nélkül lefényképezett Golf VIII-ason is már az új logó szerepelt, de a német futballválogatott és a Volkswagen közös reklámjában is már az új logóval díszített sportruhákban jelentek meg a Nationalelf játékosai.Nyugodtan mondhatjuk, hogy a logó változása forradalmi:Ez utóbbi egyébként tényleg fontos változás, hiszen az eddigi VW-logókon a W mindig alaposan beleért a körívbe.

Fotó: Volkswagen