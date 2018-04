Itt az első elemzés - Most végre megtudjuk, mennyit ér a Konzum

A balatoni kempingek esetén 2013 óta átlagosan 20%-os saját tőke arányos nyereség látható, így ennek a befektetésnek magas az árfolyamra jutó egy részvény könyv szerinti értéke (P/BV). A Hunguest Hotels (és egyben az Erkel Hotel Gyula, amely konszolidálásra került, valamint a Ligetfürdő szállodái) közel 2-szeres az árfolyamra jutó könyv szerinti értékkel forognak.

Az Alapkezelő P/BV értéke az alacsony ROE miatt alulmaradt a peer-groupban látható értékektől, de ez a vagyonkezelés felfutásával orvosolható és növelhető.

Az Appeninn esetében gyors növekedés látszik, a menedzsment 8%-os hozamot szeretne elérni a projektjein, ebből kifolyólag a magas árazás (2,5 feletti P/BV érték) jelenleg reálisnak mondható.

A CIG Pannónia esetében az elemzők többsége is 3 feletti P/BV értékkel számol. Jelenleg a Konzummal való együttműködés és a magasabb növekedésben való hit miatt fennmaradhat ez az értékeltség.

Az OPUS Global esetében a média, építőipar, nehézipar, mezőgazdaság területén megvizsgálva a fontosabb cégeket (versenytársakat), azt állapíthatjuk meg, hogy a társaság befektetéseinek peer-groupjából következtethető P/BV értéke körülbelül 2-szeres.

A elemzés első része a Konzum csoport történetének, és 2017 év végi eszközeinek bemutatásáról szól, számunkra, és a befektetők számára is a második rész az izgalmasabb, amiben a Konzum értékelését mutatják be. Az elemző azt a módszert választotta, hogy először minden, a társaság szempontjából fontosabb befektetésnél meghatározott egy P/BV értéket, így külön meghatározásra került a Hunguest Hotels (és az Erkel Hotel, amely azóta már beolvadt a Hunguest Hotels-be), a Ligetfürdő, a balatoni kempingek (Balatontourist, CT Camping, BTFCC), és a Konzum Alapkezelő P/BV szorzója is, a nyilvános társaságoknál (Appeninn, a CIG Pannónia, Opus) a legfrissebben elérhető adatokat használták. Az Appeninnt és a CIG Pannóniát a saját módszerük alapján is megvizsgálták, azért, hogy ellenőrizzék, hogy a modellük eredménye nem tér-e el jelentősen a valóságtól, az Opusnál kizárólag a tőzsdei adatokra, valamint a társaság által birtokolt befektetések, üzletrészek peer-group adataira támaszkodtak.A elemzés legkomplexebb része a nem tőzsdei társaságok beárazása, ahol az MKB elemzője az egyes iparágakhoz (hotelcégek, vagyonkezelők, biztosítók, ingatlanhasznosítók) tartozó medián P/BV-szorzót határoztak meg, de a társaságok értékeltségének meghatározásához több interjút is lefolytattak az egyes vállalatok menedzsmentjével, így a várható növekedési ütem, a működés finanszírozása (belső és külső forrás) meghatározásánál ezeket nagyobb súllyal vették figyelembe, mint az adott iparágra jellemző átlagos információkat.Az MKB az alábbi következtetésekre jutott:

Forrás: MKB Bank

egy részvény fair értéke 4175 forint az MKB szerint, ez 21,5 százalékkal magasabb, mint a jelenlegi árfolyam.

A P/BV módszertant használva, a fontosabb vagyonelemeket egyenként értékelve, az MKB számításai szerint. A Konzum egy részvényre jutó könyv szerinti értéke a 2017. évi IFRS konszolidált, nem auditált pénzügyi beszámoló alapján 1958 forint, így

Egyrészt azt már az elemzés elején leszögezik, hogy csak pillanatképet szeretnének adni a Konzum valószínűsíthető belső értékéről, és nem céljuk hosszú távú előrejelzést adni, mivel az csak rendkívül nagy hibasávval adható meg egy olyan társaság esetében, amely dinamikus változásban, a növekedés korai fázisában van és várhatóan újabb akvizíciókat fog végrehajtani.

Ezen kívül néhány birtokolt társaság esetén a friss alapítás miatt lehetetlen a múltbeli pénzügyi adatok elemzése, és így a jövőre vonatkozó pénzügyi lehetőségek előrejelzése is jelentős bizonytalanságot hordoz.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a társaság erőteljes növekedési szakaszban van, ahol a következő években további cégeket (privát és nyilvános) is megvásárolhat, figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatait, és a menedzsment terveit.

Azt is megjegyzi az MKB, hogy a felvásárlás, nem feltétlenül növeli tovább a P/BV mutatót, azonban ha a tőke (és így az eszközök értéke) nő, a vállalat értéke is növekedni fog, feltéve, ha nem kell számolnunk jelentős részvénykibocsátással.

Az elemzés által meghatározott P/BV érték módosulhat, amennyiben a birtokolt társaságok egymáshoz viszonyított saját tőkéje jelentős átrendeződésen megy keresztül, vagy ha a társaság olyan iparágban jelenik meg, amely átlagosan a Konzum P/BV értékétől eltérő értéken forog.

Megvan az első viszonyítási pont, az első elemzés, az első célár a Konzumra

Láthattunk egy működőképes modellt arra, hogyan lehet beértékelni a céget (ez a befektetők nagy része számára nehezen reprodukálható, főként a nem tőzsdén jegyzett vállalatokról kinyerhető információk hiánya miatt)

A klasszikus, a vállalatok kilátásait értékelő, a jövőben várható eredményük, pénzáramlásuk stb. alapján készített elemzésektől eltérően azonban múltbeli adatokra épülő elemzést kaptunk, ami a már bejelentett tőkeemelés hatásait sem veszi figyelembe

Viszont a Konzum részvényeire optimista befektetők vélhetően örülnek majd annak, hogy már a 2017-es számok alapján is jóval, 21,5 százalékkal magasabb az MKB által becsült fair érték, mint a jelenlegi árfolyam.

Ehhez a célárhoz több disclaimert is csatol az MKB:Szóval, mit kaptunk és mit nem kaptunk ma az első Konzum-elemzéstől?