A blue chipek közül az OTP teljesített a legjobban, a bankpapír legutóbb január 18-án emelkedett új csúcsra, a részvény akkor 11 850 forinton állított be új zárócsúcsot. Az OTP ma ismét rekordot döntött, a bankpapír 1,5 százalékos erősödés után 12 000 forinton zárt, ami új történelmi maximumot és egyben zárócsúcsot is jelent.

Emelkedéssel zárta a hét első napját a magyar tőzsde, a BUX 423 pontos plusz mellett 1,1 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek kivétel nélkül erősödéssel fejezték be a hétfői kereskedést. A Richter 0,2 százalékos emelkedés után 5280 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 0,3 százalékkal került feljebb, a telekomcég papírjai 469,5 forinton búcsúztak a hétfői kereskedéstől. A Mol mindemellett 1,3 százalékos erősödés után 3250 forinton zárt.

Emelkedéssel indult a hét első napja a tengerentúli tőzsdéken 2019.03.04 15:45

Jó hangulatban indult a hét első napja a részvénypiacokon, a piaci szereplők a kínai parlament, a nemzeti népi kongresszus kezdődő ülésére fókuszáltak, miután a befektetők egy része elképzelhetően tartotta, hogy kínai gazdaságélénkítő intézkedéseket jelentsen be. A hangulatot mindemellett az USA és Kína kereskedelmi megállapodásával kapcsolatos pozitív hírfolyam is javítani tudta, a Wall Street Journal beszámolója szerint az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi tárgyalásai végső fázisukban járnak, és a lap szerin a formális kereskedelmi megállapodásra március 27-én kerülhetne sor. A felfelé kapaszkodó európai tőzsdék mellett a tengerentúli részvényindexek is erősödnek, az S&P500 0,5 százalékos emelkedése mellett a Dow 0,4 százalékkal került feljebb.