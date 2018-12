Itt az újabb Facebook-botrány: beleolvashatott a Netflix és a Spotify is az üzenetekbe

Összesen 150 vállalattal volt ilyen megállapodása a Facebooknak, főként online kiskereskedelmi cégekkel, szórakoztatóipari oldalakkal, autógyártókkal és a médiával.

A megállapodásokon mindenki nyert, a Facebook hirdetési bevételei növekedtek, a partnerek pedig a felhasználók számára vonzóbbá tették a termékeiket. A felhasználói bázis pedig hatalmas, hiszen 2,2 milliárd ember kapcsolódik a közösségi oldalhoz a világon.Csak hogy néhány példát említsünk, a Facebook például engedélyezte a Microsoftnak, hogy lássa a felhasználók ismerőseit, a Netflix és a Spotify pedig betekintést nyerhetett a Facebook-felhasználók magánüzeneteibe is. Az Amazon hozzájuthatott a Facebook-felhasználók nevéhez és elérhetőségeihez, a Yahoo pedig beleláthatott a hírfolyamokba még most nyáron is annak ellenére, hogy a cég állítása szerint ezt az adatmegosztást már évekkel ezelőtt leállította a Facebook.A Facebook körül idén forrt a levegő, főként a Cambridge Analytica-botrány után, ekkor sűrű bocsánatkérések közepette Mark Zuckerberg a Kongresszus előtt bizonygatta, hogy a felhasználóknak teljes kontrolljuk van afelett, hogy mi történik azzal, amit megosztanak a Facebookon. De a The New York Timeshoz került dokumentumok és a volt Facebook-dolgozókkal és vállalati ügyfelekkel készített interjúkból kiderült, hogy ennek ellenére adott hozzáférést bizonyos adatokhoz a Facebook partnereinek.A megállapodások, amelyek egészen 2010-ig nyúlnak vissza, még 2017-ben is aktívak voltak, sőt, néhány még idén is.A Facebook adatbiztonsági igazgatója szerint a cég egyik partnere sem sértette meg a felhasználói adatbiztonsági szabályokat, mert ezeket a partnereknek is be kellett tartaniuk. A szóvivő hozzátette, hogy nincs rá bizonyíték, hogy bármelyiket megsértették volna a partnerek, a legnagyobbak, mint az Amazon, a Microsoft és a Yahoo azt nyilatkozta, hogy megfelelően használták fel az adatokat. Bár a Facebook azért elismerte, hogy néhány megállapodást félremenedzselt és még akkor is hozzáférhettek az adatokhoz, amikor leállították a megosztást., a becslések szerint csak az amerikai vállalatok 20 milliárd dollárt költhetnek 2018 végéig arra, hogy felhasználói adatokat vásároljanak. És nem sok mindenkinek van jobb minőségű adata, mint a Facebooknak vagy a Google-nek, amelyek tényleg betekintést kapnak több milliárd ember mindennapi életébe. Nem is csoda, hogy ez a két cég dominálja a digitális hirdetések piacát.A Facebook valójában soha nem adta el a felhasználók adatait, ennek morális következményeitől és a felhasználók elpártolásától tartva, hanem csak más vállalatoknak garantálta a hozzáférést a közösségi oldal egyes rendszereihez. Cserébe hozzájutott kontaktlistához a partnereitől, mint az Amazon, a Yahoo, vagy a Huawei (amelyet egyébként az amerikai hírszerzés biztonsági kockázatként azonosított).Európával ellentétben az Egyesült Államokban nincsenek szigorú adatvédelmi szabályozások, így elvileg nagy szabadságot kapnak a vállalatok abban, hogy keressenek az ügyfeleik adatain addig, amíg nem vezetik félre őket - emlékeztet a The New York Times.