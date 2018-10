Itt egy durva ábra arról, miért nincs párja a Netflixnek

A Netflix elképesztő népszerűségnek örvend, negyedévről negyedévre rohamtempóban növekszik felhasználóinak száma.A dinamikus növekedésnek köszönhetően a cég piaci értéke is sokat emelkedett év eleje óta, még úgy is, hogy júliusi csúcsához képest több mint 20%-kal alacsonyabban jár a részvényárfolyam.

My fav chart of this week's Axios Edge: There are many comps which are worth very little on stock market but which have thousands of employees. JC Penney has mkt value of just $5,600 per employee. #Netflix, by contrast, has mkt cap of $27mln per employee. https://t.co/y7dvL2eC0L pic.twitter.com/5NDotaYo3H