Itt tart a világ: megőrülnek az izraeli cégért, amelyik arany helyett bitcoint fog bányászni

Nehéz elhinni, hogy néhány évvel ezelőtt egy pincéből indítottuk a bányászvállalkozásunkat. A profit visszaforgatásával, és a többletből keletkező kriptopénzek tartásával Észak-Amerika egyik legnagyobb operációjává nőttük ki magunkat. Hiszunk abban, hogy a jövőben a blockchain pozitívan fog hatni a társadalomra, így nagyon komolyan vesszük bányászként a szerepünket ebben az új ökoszisztémában.

A Natural Resources Holding a legújabb nyertese a bitcoinőrületnek, ugyanis a vállalat árfolyama 159 százalékot emelkedett az izraeli tőzsdén miután bejelentették, hogy 150 millió dollárért 50 millió részvényt, azaz körülbelül 75 szalékos részesedést vásárolnak a kanadai kriptobányászattal foglalkozó cégbe, a Backbone Hosting Solutionbe (Bitfarm). A tranzakció egyébként mindkét fél előnyére válik, mivel a tőzsdén keresztül a Bitfarm extra forrást vonhat be, míg a Natural Resources ezáltal sikerült felkavarnia az állóvizet az árfolyamában.- Mondta a Bloomberg megkeresésére Emiliano Grodzki, a Bitfarm alapítója.A Natural Resources árfolyama egyébként már több mint 2 ezer százalékot emelkedett azóta, hogy október 18-én bejelentették, hogy átnyergelnek a hagyományos bányászatról, és Blockchain Holdingsra változtatják a nevüket, továbbá aktívan kutatnak felvásárlási lehetőségek után a kriptopénz bányász vállalatok között.

A Bitfarmnak is jól jön a pénz, ugyanis a jelenlegi 4 farm mellé most 2 új is építés alatt áll, így összesen 25 megawattnyi, vagy 250 petahash kapacitással fognak rendelkezni. A vállalat 4 fajta kriptopénz bányászásával foglalkozik -bitcoin, bitcoin cash, ether, litecoin - és elmondásuk szerint novemberben 4,4 millió dollárt kerestek 12 százalékos operációs költségek mellett. Az éves jelentésük alapján tavaly 2,3 millió dollár adózás utáni eredményt ért el a cég.Kanada egyébként meglehetősen népszerű a kriptopénz bányászattal foglalkozó vállalatok között, ugyanis az energia ára meglehetősen olcsó, miközben a hideg időjárás könnyűvé teszi a hardwarek hűtését.