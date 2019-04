Itt van az engedély, indulhat a drónos házhozszállítás

A Wing elektromos drónjai már mintegy 70 ezer tesztrepülésen vannak túl és Ausztráliában, ahol már korábban engedélyezték őket, 3 ezer házhozszállítást lebonyolítottak. Az amerikai repülési hivataltól (FAA) most egy olyan légiszállítási engedélyt kaptak meg, amivel akár államok közötti, vagy tengerentúli szállításokat is lebonyolíthat.A Wing blogbejegyzése szerint ez azt jelenti, hogy elkezdheti a kereskedelmi szolgáltatását, melynek keretein belül az amerikai háztartásoknak végez majd áruszállítási tevékenységet a helyi üzletekből.Az amerikai közlekedési minisztérium nyilatkozata szerint ez az engedély egy fontos lépés afelé, hogy integráljuk a drónokat a gazdaságba. A biztonság az elsődleges prioritás a technológia fejlődése közepette - tette hozzá Elaine L. Chao miniszter. Az FAA engedélyéhez a Wingnek bizonyítani kellett a technológia biztonságosságát. A hivatal szerint az adatok azt mutatják, hogy a Wing házhozszállítása alacsonyabb kockázatot jelentett a gyalogosok számára, mintha autóval bonyolította volna le a házhozszállítást.Ausztráliában, Canberra városában már elindult korábban a Wing szolgáltatása, felhasználók egy mobil alkalmazás segítségével friss élelmiszert, kávét, vagy akár recept nélkül kapható gyógyszereket is rendelhetnek. Amint a rendelés elkészül, a drón perceken belül házhoz tudja szállítani azt.