Itt vannak a Huawei-botrány eddigi legnagyobb vesztesei

Mit csinálnak a beszállítók részvényei?

Felpörögtek az elmúlt hetekben a Huawei körül az események. Azután, hogy az amerikai kormányzat évek óta hangoztatja a Huawei-eszközök biztonságával kapcsolatos kétségeit, a múlt héten "kereskedelmi feketelistára" helyezte a Huaweit. Ami azért nagy csapás, mert elvághatja a vállalatot kulcsfontosságú alkatrészektől. Ezt követően a hétvégén a Google bejelentette, hogy egyes együttműködéseket megszüntet a céggel és nem csak az internetes óriás cselekedett így. Először csak amerikai beszállítók, főleg a chipgyártók csatlakoztak hozzá, majd japán partnerek is, mint a Panasonic, vagy az ARM.A Huawei nincs tőzsdén, de azért a beszállítókon keresztül tudnak reagálni a befektetők az eseményekre. Összeszedtük, hogy merre mozdultak a Huawei legnagyobb partnereinek részvényárfolyama az elmúlt napokban. Voltak azért jelentős esések, de eddig jellemzően mérsékelt mínuszokat látni, a teljes évet tekintve a többségük pedig még így is nagy pluszban van.A Huawei amerikai beszállítói közül arészvényeit ütötték meg a legnagyobb mértékben a héten, a vállalat modemekkel és chipekkel látja el a Huaweit. Az árfolyam 15 százalékot zuhant a pénteki záróértékéhez képest, ebben azonban csak kisebb szerepe volt a kínai távközlési óriással kapcsolatos eseményeknek, a napokban ugyanis egy ettől független negatív döntés érte a vállalatot. Egy bíróság az amerikai kereskedelmi bizottság javára döntött egy perben és kimondta, hogy a Qualcomm megsértette a trösztellenes törvényt.A nagy amerikai chipgyártók, amelyekről már lehet tudni, hogy felfüggesztik az együttműködést a Huaweijel, amennyiben a helyzet nem változik, szintén szemmel látható esést szenvedtek el az elmúlt napokban. Aés az6-7 százalékos esést könyvelt el.Az osztrákárfolyama is több mint 10 százalékot zuhant, pedig hétfőn még azt állította, hogy nem függesztette fel a szállításokat a Huawei felé. Egyébként is viszonylag kis súlya van a kínai távközlési óriásnak a cég bevételeiben, a Bloomberg adatai szerint mindössze a teljes bevétel 3,7 százalékát adja.

A kijelzőgyártók részvényeit nem viselték meg különösebben a Huawei körüli események, aés a hajtogatható Mate X hajlékony OLED-kijelzőjét gyártóárfolyama több mint 5 százalékot emelkedett a héten.Az idei évet tekintve azonban nincs okuk panaszra a Huawei beszállítói többségének, ami az árfolyamok alakulását illeti. Annak ellenére, hogy a kereskedelmi háború árnyékában nem teljesen felhőtlenek a Huawei kilátásai, több ország is kitiltotta az 5G hálózatának fejlesztéséből és Amerika folyamatosan támadja a céget, biztonsági kockázatot emlegetve, a Huawei a világ legnagyobb hálózati eszközgyártója és a második legnagyobb okostelefon-gyártója lett, 100 milliárd dollár feletti éves bevétellel. Tavaly 20 százalékkal nőtt a bevétele, az okostelefonokat is magában foglaló fogyasztói cikkek divízió bevétele pedig 45 százalékkal ugrott meg. Az első negyedévben a Huawei okostelefon-eladásai több mint 50 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbi szinthez képest.A Huawei beszállítói közül az év eleje óta valósággal szárnyalt az, több mint 60 százalékot emelkedett, a50 százalék feletti emelkedést produkált. Az, amely a Huawei laptopjait látja el chipekkel, esett, akárcsak a, amely szintén csatlakozott az üzleti kapcsolatokat megszakítók táborához.

Vége a Huaweinek?

Azt egyelőre nehéz megmondani, hogy a döntésnek milyen hatása lesz a kínai távközlési óriásra, de vannak olyan vélemények, miszerint a globális beszállítói lánc miatt a Huawei nem élhet túl az amerikai partnerei nélkül. A jó hír az, hogy a Huawei saját bevallása szerint elég készletet halmozott fel chipekből és alkatrészekből ahhoz, hogy legalább három hónapig még biztosítsa a működését.És a vállalatot nem érte teljesen felkészületlenül a lépés. Az amerikai kormányzat már egy ideje kritizálta a kínai távközlési óriást és biztonsági kockázatnak minősítette, amióta pedig a kínai-amerikai kereskedelmi háború súlyosabbra fordult, felerősödött a veszélye, hogy a Huawei sem ússza meg szankciók nélkül. A vállalat felkészült egy vészhelyzeti tervvel, saját fejlesztésekkel arra az esetre, ha el lenne tiltva az Android használatától. Kínában már néhány termékében ki is próbálta a saját fejlesztéseit, saját operációs rendszert fejlesztett például a lakossági fogyasztási cikkeihez és a kritikus alkatrészekből elkezdte a saját termékeit megépíteni, például saját chip technológiát fejleszteni, felkészülve minden eshetőségre.A vállalat mindenesetre optimista, a cégvezérek szerint nem fogják tudni megtörni, sőt, Ren Zhengfei, a Huawei alapítója szerint az Egyesült Államok alulbecsli a vállalat képességeit.