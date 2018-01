Itt vannak a legtranszparensebb magyar cégek

A módszertan

Az eredmények

Felmérésünkben hat szempont alapján értékelhették az elemzők és alapkezelők a BUX-indexben szereplő cégeket. A hazai vállalatokat 1-10-es skálán (1 a legrosszabb, 10 a legjobb) osztályozhatták.Általánosságban elmondható, hogy a teljes magyar piac transzparenciája négy éve javuló tendenciát mutat. A BUX-kosár súlyaival súlyozott átlag 8 pont felett van, amire utoljára 2004-ben volt példa. Ez annak köszönhető, hogy a BUX két legnagyobb részvénye, a Mol és az OTP az első háromban végzett, a harmadik legnagyobb papír, a Richter pedig az ötödik legmagasabb átlagos pontszámot érte el.A felmérésünkben szereplő hazai vállalatok közül az első három helyen sorrendben az OTP, a Magyar Telekom és a Mol végzett, az egyes szempontokra adott pontszámok átlaga alapján. A három dobogós vállalat megítélése kiemelkedő, 8 feletti átlagos pontszámot értek el a 10-es skálán a hat szempont alapján a transzparencia-felmérésünkben. A kispapírok közül a Graphisoft Park emelkedik ki, amely több kategóriában bekerült az első háromba és az összesítésben is a negyedik helyen tudott végezni, a három blue chip után.

Ami az egyes értékelési szempontokat illeti, az OTP-t találták a legjobbnak az elemzők és alapkezelők a társaság egészének transzparenciáját tekintve. A második helyen egy kispapír, a Graphisoft Park végzett, a harmadik helyet pedig a Magyar Telekom szerezte meg. A Mol átlagos pontszáma a negyedik helyre volt elég.

A tájékoztatás hitelessége alapján a Magyar Telekom áll az első helyen a hazai elemzők és alapkezelők szemében. Az OTP szintén az élvonalban végzett, a második helyen áll, a harmadik helyet pedig a Graphisoft Park érte el. A negyedik helyre felfért egy másik kispapír, az ANY Biztonsági nyomda, míg az összesítésben a dobogón végző Mol az ötödik lett.

Az alkalomszerűen adott információk minősége alapján a Magyar Telekom áll az élen a hazai piacon, a második az OTP, a harmadik pedig a Mol lett.

A befektetési kapcsolattartók közül a Magyar Telekom kapcsolattartóját tartják a legjobbnak a válaszadók, az OTP kapcsolattartója a második, a Mol kapcsolattartója pedig a harmadik helyen áll az átlagos pontszámok alapján.

A gyorsjelentés minőségét tekintve az első három helyen az összesítésben is élen álló három blue chip végzett: az OTP gyorsjelentése a legjobb, a Mol a második, a Magyar Telekom pedig a harmadik lett a rangsorban.

Az összpontszám alapján az első 5 helyezett az egyes kategóriákban az alábbi pontszámokat kapta:

A dobogósok

Kiemelkedő midcap teljesítmény: Graphisoft Park

Az8,6 ponttal a legtranszparensebb hazai tőzsdei cég, a pénzintézetnél a válaszadók elsősorban a befektetői kapcsolattartók felkészültségét emelték ki. A magyar bank negyedéves és éves beszámolói kifejezetten részletes adatokat tartalmaznak az elemzők és alapkezelők szerint, amelyek megkönnyítik azt, hogy a befektetők világos képet alkothassanak a vállalatról. A piaci szereplők munkáját az is segíti, hogy a bank minden negyedévben részletes excel-táblázatot tesz közzé az aktuális negyedév és az elmúlt évek legfontosabb sarokszámairól. Ami az egyes szempontok szerinti értékelést illeti, a legjobb minőségű gyorsjelentést az OTP teszi közzé a magyar tőzsdei cégek között, pozitívumként említették a válaszadók azt is, hogy az OTP a beszámolóiban nem csak a bank aktuális helyzetét és kilátásait, de a bankszektor egészének működését és a makrogazdasági környezetet is részletesen bemutatja, a magyar mellett a külföldi operációk esetében is. Az elemzők és alapkezelők a cég egészének kommunikációja alapján is az első helyre rangsorolták az OTP-t.az elmúlt években jellemzően az első két hely valamelyikén végzett, idén is csak alig maradt le a dobogó legfelső fokáról. Mint a korábbi években, idén is kiemelkedően elégedettek voltak az elemzők és az alapkezelők a befektetői kapcsolattartással, a kapcsolattartó alkalmassága alapján az első helyen végzett a távközlési cég. Szintén az első helyet szerezte meg a Telekom az ad-hoc információk hitelessége és minősége tekintetében. A válaszadók kiemelték azt is, hogy a Magyar Telekom beszámolói részletesek, jól strukturáltak, a beszámolók struktúrája évek óta változatlan, így könnyen átláthatók a vállalatnál látható legfontosabb trendek. Az OTP-hez hasonlóan a Magyar Telekom is részletes excel-táblázatban közli a vállalat legfontosabb sarokszámait, gyorsjelentéseiben mélyrehatóan elmagyarázza a cégnél zajló folyamatokat.nál az a megkérdezett elemzők és alapkezelők értékelik, hogy a rendszeres időközi beszámolók részletes információkat tartalmaznak, és nem csak a vállalat működéséről, de a Mol bemutatja az iparági környezetet is, a kommunikációs csapat pedig együttműködő, ami szintén jó pont a cég egészének transzparenciája szempontjából.A Graphisoft Park az összesített transzparencia alapján a negyedik helyet szerezte meg, és a midcapek között kiemelkedő, második helyet szerzett a társaság egészének transzparenciája kategóriában, és harmadik lett a tájékoztatás hitelessége alapján. A vállalat befektetői kommunikációjával kapcsolatban a felmérésünkben szereplő válaszadók kiemelték, hogy a társaság pénzügyi beszámolói hosszú ideje változatlan struktúrában részletesen tartalmazzák a Park meglévő, és fejlesztés alatt álló ingatlanjainak legfontosabb sarokszámait, a bérlői összetétel alakulását, és a működéshez köthető bevételek és költségek részletes taglalását. Emellett a vállalat részletes előrejelzést ad a következő évben várható bevételre, a költségek és az eredmény várható alakulására, melyet rendszeresen frissít a társaság menedzsmentje.