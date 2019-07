Itt vannak a magyar tőzsde sztárjai!

Annak ellenére, hogy több dolog miatt is aggódhattak idén a befektetők, például a Brexit vagy az amerikai-kínai kereskedelmi háború elmérgesedése miatt, 2019 első fele kifejezetten jó volt a világ tőzsdéin, a fontosabb részvényindexek felfelé meneteltek, a kínai tőzsdék több mint 20, a vezető amerikai részvényindexek pedig kétszámjegyű mértékben emelkedtek idén. A következő ábráról azonban az is leolvasható, hogy a magyar tőzsde sereghajtó volt az év első felében, ami mögött az áll, hogy a magyar tőzsde április végén történelmi csúcsra emelkedett, azóta viszont minden nagyobb súlyú BUX-papírban jelentős korrekció volt.

A magyar tőzsde alulteljesítése persze nem jelenti azt, hogy ne lettek volna olyan részvények, amelyek jóval átlag felett (vagy alatt) teljesítettek volna. Az idei első félévben a legnagyobb árfolyamemelkedés a Kartonpacknál volt, a vállalat részvényárfolyama az év elején elképesztő ütemben száguldott, napokon keresztül, napi 20 százalékos limittel ugrált felfelé, január 23-án már 11-szer annyit ért, mint tavaly év végén. A rali mögött hír nem volt, az árfolyamemelkedés mögött a vállalat nagytulajdonosának részvénypakettjével kapcsolatos spekulációk álltak.

Az év másik nagy sztorija a 4iG volt, a cég részvényárfolyama az év első 6 hónapjában 240 százalékot emelkedett. Az informatikai vállalatban először Mészáros Lőrinc szerzett meghatározó tulajdonrészt, néhány napja pedig bejelentették, hogy a vállalat elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért szerzett irányító befolyást a 4iG-ben. A cég sorra nyeri a milliárdos megrendeléseket, és további akvizíciókkal rövid időn belül piacvezetővé tennék a vállalatot.

Összesen 7 olyan papír van a magyar tőzsdén, amelynek az árfolyama közel duplájára emelkedett idén, a Kartonpackon és a 4iG-n kívül az Akko, az Őrmester, a Set Group, az Enefi és a FuturAqua is nagyot ment. Tehát az árfolyamemelkedésben elsősorban a kisebb cégek jártak az élen, a hazai blue chipek inkább gyengélkedtek, a Mol csupán 2,4 százalékot emelkedett, az OTP stagnált, a Richter és a Magyar Telekom közel 4 százalékot esett, utóbbinál májusban osztalékfizetés is történt, ha azt kivennénk a képből, akkor közel 1,4 százalékkal feljebb lenne most az árfolyam. A sor végén a Waberer's áll, a szállítmányozási cég részvényárfolyama a félév során a kibocsátáskori ár kevesebb mint ötödére esett, csak idén 48 százalékkal került lejjebb.

Ha a részvényforgalmat nézzük, az OTP külön ligában játszik, egyelőre esélytelen, hogy bármely más papír átvegye az OTP-től az első helyet, az idei első félévben az OTP forgalma nagyjából akkora volt, mint az összes többi magyar részvény forgalma. A közel 5 milliárd forintos napi átlagforgalmú OTP után a sorban következő Mol és Richter forgalma 1,9 illetve 1,6 milliárd forint volt, szigorúan nézve ez a három papírunk blue chip a BÉT-en. Ha a Magyar Telekomot még mindig blue chipnek tekintjük, akkor nem négy, hanem inkább 5 vagy 6 blue chip is van a magyar tőzsdén, mivel a 4iG forgalma időközben már jóval nagyobb, mint a Telekomé, és idén az Opusé is a Telekoméhoz mérhető.

A forgalom növekedése alapján a két nagy sztori, az árfolyamemelkedésben is élen járó Kartonpack és a 4iG áll az élen, de megugrott a forgalom az Enefiben, az Akkoban és az AutoWallisban is.