Itt vannak az első hazai végzősök az ELITE Programban

Itt vannak az első végzősök

ELITE Program

Az ELITE program meghonosításával a BÉT a hazai vállalatok számára egy Európában már befutott, és a hazai sajátosságokhoz igazított programot tesz elérhetővé. A gyors növekedést ambicionáló hazai vállalatok vezetői változatos formában szerezhetnek új ismereteket az előadóktól és a program többi résztvevőjétől.



Az üzleti iskolák és iparági szereplők (egyetemek, bankok, befektetési szolgáltatók, corporate finance és más tanácsadók, könyvvizsgálók, ügyvédi irodák stb.) együttműködésével folyó képzés tematikája a nemzetközi best practice-ek mellett figyelembe veszi a hazai sajátosságokat is, például a befektetők elvárásai, a piaci környezet, az adózás vagy jogi ismeretek vonatkozásában.



A nemzetközi vállalatfejlesztési képzés több, mint oktatási program, a csatlakozó vállalatoknak és vezetőiknek kapcsolatépítési lehetőségük is nyílik hasonló méretű és tevékenységű európai nagyvállalatokkal, befektetőkkel, kereskedelmi bankok képviselőivel és tőzsdei szakemberekkel való találkozásra.



XAPT

A 2000-ben alapított XAPT fő tevékenysége a Microsoft Dynamics üzleti alkalmazások bevezetése és az egyedi vállalati igényeknek megfelelő testreszabása, továbbfejlesztése. Legfőbb terméke a nehézgépjármű kereskedelemmel foglalkozó vállalatok számára kialakított megoldás, a NAXT, amelyet világszerte több mint 30 cég használ, az ügyfelek között számos Caterpillar kereskedő található meg Amerikától Ausztráliáig. A vállalat nevéhez köthető a Microsoft Dynamics közösség eddigi egyik legnagyobb üzlete, amelynek során Ausztráliában, Kínában és több dél-kelet ázsiai országban, többek között Malajziában és Szingapúrban épített ki közel 10 ezer felhasználót kiszolgáló rendszert.

Megakrán

A Megakrán speciális emeléstechnikai és gépsor telepítési feladatokat és több, szorosan ehhez a tevékenységekhez kötődő kiegészítő szolgáltatást nyújt. A vállalat működési stabilitásának egyik fontos eleme, hogy minden feladatát a több mint 200 saját tulajdonban lévő, korszerű emeléstechnikai eszközével végzi. A vállalat részvényeivel tavaly decemberben indult meg a kereskedés a Budapesti értéktőzsdén, a Megakrán volt az első vállalat, amelynek részvényei megjelentek a BÉT középvállalati igényekre szabott Xtend piacán.

Mi az az Xtend-piac?

Az Xtend egy olyan piac, amely a tőzsdére lépés leggyorsabb és leghatékonyabb módja a hazai kkv-k számára, a szabályozott piachoz képest alacsonyabb tőzsdei díjjal, és a Mentoring Program keretében a költségek egy része fedezhető a programban résztvevő vállalatoknak.



További könnyebbség az Xtend piacra lépő vállalatoknak, hogy beszámolóikat továbbra is a magyar számviteli szabályok szerint készíthetik, nem kell átállniuk az IFRS szerinti riportálásra, de számukra a jelentéstétel is egyszerűsített, természetesen úgy, hogy a befektetővédelem garantált.



A középvállalatok számára létrehozott Xtend piacon megjelenő cégek számára a támogató ökoszisztéma része a kijelölt tanácsadó, amelynek feladata, hogy támogatja, folyamatosan figyelemmel kíséri a kibocsátók működését. Ráadásul ez a szakmai kapcsolat a tőzsdei bevezetéssel nem ér véget, a forgalomban tartás során is folyamatosan szerződéses viszonyban kell állniuk egymással.

UBM

A száz százalékban magyar tulajdonban lévő, tevékenységét 1996-ban megkezdő UBM Csoport mára Magyarország egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedőjévé, illetve takarmánygyártójává vált. A csoport éves szinten több mint 1 millió tonna árut mozgat meg, 2016-ban 100 milliárd forint körüli árbevétel mellett. Három fő üzletága a fehérjekereskedelem, a gabonakereskedelem és a takarmány-üzletág, amely területek megközelítőleg egyenlő arányban járulnak hozzá a cégcsoport eredményeihez. A társaság célja, hogy Magyarország után a teljes közép-kelet-európai régióban is meghatározó szereplővé váljon a takarmánygyártás- és kereskedelem piacán.

Tranzit-Food

Az 1990-ben alapított, jelenleg is 100 százalékos magyar családi tulajdonban működő Tranzit Csoport a sovány víziszárnyas-tenyésztés kiemelkedő szereplője, a magyarországi húsliba előállításból 60 százalékos mennyiségi részesedéssel rendelkezik, de a pecsenyekacsa-előállításban is meghatározó szerepe van, a csoport által éves szinten feldolgozott liba- és kacsahús mennyisége eléri a 30 ezer tonnát, az Európai Unióban előállított teljes húsliba-volumen 20 százalékát a vállalat adja. A Csoport meghatározó piaci szerepéhez hozzájárul, hogy Közép- és Kelet-Európa legnagyobb víziszárnyas-keltetőjével, valamint közel 50 állattartó teleppel rendelkezik, főbb exportpiacai közé pedig egyebek mellett Németország, Franciaország, Japán, Hong Kong, Kanada és Dél-Afrika tartozik. A vállalat kisebb arányban növénytermesztéssel is foglalkozik. A mintegy ezer főt foglalkoztató Tranzit Csoport fennállása óta nyereséges, 2016-os árbevétele közel 20 milliárd forint volt. A Csoport érdekeltségébe tartozó Tranzit-Ker Zrt. végzi a mezőgazdasági tevékenységet, míg a feldolgozást a liba és kacsa húsárut előállító integrált feldolgozó és forgalmazó vállalat, a Tranzit-Food Kft. végzi.

, a BÉT elnök-vezérigazgatója köszöntötte a jelenlévőket abból az alkalomból, hogy megvannak az ELITE Program első magyar végzősei. A résztvevő cégek és a BÉT kollégái is nagyon sok energiát és munkát tettek abba, hogy sikeres legyen a program, amely fontos szerepet tölt be abban, hogy a hazai kkv-k körében is erősítse az equity kultúrát, megismertesse a tőkepiacot, mondta a BÉT vezetője. A négy végzős egyfajta úttörő szerepet is betöltött, őket további hazai vállalatok követték, jelenleg már 24 magyar vállalat vesz részt az ELITE Programban, amelyben az olaszok és az angolok mögött a harmadik legnépesebb csoportot a magyar vállalatok adják. A program végzőseivel a kapcsolat a 2 éves képzés leteltével nem ér véget, az ELITE Programnak hivatalosan is van egy alumnija, egy olyan közösségi network, amiben a cégek megtarthatják a kapcsolatot, a BÉT célja az, hogy egy magyar alumni létrehozásával a hazai cégeket is összetartsa.A XAPT egy radikális üzleti modellváltásnak az első szakaszában volt, amikor elindult a programon, ennek a folyamatnak az üzleti, operatív vonzatát ismerték, de nem voltak felkészülve arra, hogy az átalakulásnak milyen finanszírozási és tőke vonzatai vannak, mondta el, az XAPT ügyvezető igazgatója. Ha nem vettek volna részt az ELITE Programban, akkor nem tudták volna elindítani azokat a folyamatokat, amik jelenleg is zajlanak a vállalatnál. Olyan tudást és bátorítást adott a menedzsmentnek a program, amely nélkül nem itt tartana most a XAPT. Különböző cégek, eltérő termékekkel, működéssel vesznek részt az ELITE Programban, de a problémák nagyon hasonlók, a tapasztalatcseréből nagyon sokat tanulnak a résztvevők, emelte ki Schvarcz.A Megakrán olyan sikeresen abszolválta a programot, hogy a BÉT Xtend piacának első kibocsátójaként tőzsdére lépett, mondta el a Megakrán részéről, szervezetfejlesztésért felelős igazgatósági tag. A vállalat a kezdő végállomásig jutott most el, ami azt jelenti, hogy a tőzsdei bevezetés egy magasabb szint kezdete volt, innentől kezdve újabb kapuk, újabb lehetőségek nyílnak, amiket a vállalat igyekszik kihasználni. Vitkovics megköszönte a BÉT-nek a tevékenységét a program népszerűsítésében, hiszen a Megakrán még akkor indult el ezen az úton, amikor az egyik első belépő cégként nem volt egyértelmű, mi lesz ennek a vége, most azonban egyértelműen kijelenthető, hogy megérte a részvétel, mivel sok tudást, tapasztalatot szerzett, és pozitív szemlélettel találkozott a Megakrán.Azonnal használható tudást szereztünk a programban, mondta az elmúlt 2 évre visszatekintve, az UBM Csoport vezérigazgatója. A program tapasztalatainak hasznosítása olyannyira sikeres volt, hogy az ELITE Program végére egy teljesen új menedzsmentet építettek az UBM-nél. A program tapasztalatai abban is segítenek, ha egy vállalat szintet akar lépni, mert akkor a megszokott ötletek már nem segítenek, egy kicsit több kell, például más vállalatok tapasztalatai, esettanulmányok, vagy azoknak a múltbeli példáknak a feldolgozása, amit az ember önmagától nem biztos, hogy ki tud találni, mondta Horváth, aki azt is kiemelte, hogy különösen hasznosak voltak azok a képzések, amiket a nemzeti tőzsdék a saját országukban hozzátettek a jellemzően Londonban tartott ELITE-képzéshez.