Itthon is nagyon pöröghet a fekete péntek

Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta, a Black Friday a magyar kiskereskedelem meghatározó része lett, a GKI Digital felmérése szerint tavaly a webshopok 62 százaléka kapcsolódott be az akcióba, idén ez az arány akár 80 százalék is lehet.Hozzátette, a magyar e-kereskedelem idén is 20-30 százalék körüli növekedést mutat, így elérheti az 500 milliárd forintot.