Izer: ötvenmillió online számlát küldtek be az adóhivatalhoz

Izer Norbert azt mondta, a piaci elemzők értékelése szerint is bevált az online számlarendszer, amely számításaik szerint egy év alatt 200-250 milliárd forint plusz bevételt termelt az államkasszának. Az áfabevételek növekedése egyértelmű, hiszen egyrészt a NAV valós időben történő adathozzáférése önmagában javítja az adómorált, másrészt a hivatal sokkal hamarabb fel tud lépni az áfacsalások ellen, és akár már jövőre 10 százalék alá csökkenhet az adóelkerülés mértéke Magyarországon.Az online számlázás "új távlatokat" nyitott a NAV ellenőrzési munkájában, mert a kockázatelemzők a folyamatosan beáramló adatok segítségével szinte azonnal észlelik az adózóknál felmerülő kockázatokat, amelyekre a revizorok gyorsan reagálnak - emelte ki az államtitkár. Hozzátette, hogy a tisztességes adózók csak profitálhatnak a gazdaság fehéredéséből és a feketén működő vállalkozások számának csökkenéséből.Izer Norbert számokban is összegezte az ellenőrzési eredményeket: 2018. július 1-je és 2019. július 1-je között 15 ezer jogkövetési vizsgálat indult, amelyből 650 adóellenőrzés volt, ezek összességében 7,5 milliárd forint nettó adókülönbözetet tártak fel.Az államtitkár rámutatott az úgynevezett önkéntes jogkövetési hajlandóság növekedésére is, amely az ellenőrzési statisztikában nem szerepel. Az adóhivatal jelzésére - például arról, hogy az online számlaadatok nem egyeznek az áfabevallás adataival - már több százmillió forint adóbevétel folyt be az államkasszába, jellemzően önellenőrzés keretében - ismertette Izer Norbert.Az államtitkár kijelentette, az adóeltitkolás visszaszorításában elért magyar eredmények világszerte példaértékűek, számos ország tanulmányozta már a kormány gazdaságfehérítő intézkedéseit, így az online számlázást, az online pénztárgépeket vagy éppen a közúti ellenőrzés online rendszerét, az ekáert.A magyar eredményeket az Európai Bizottság becslései is alátámasztják: a legfrissebb elérhető elemzések alapján a 2012-2013-as 21-22 százalékról 2016-ra 13 százalékra csökkent a be nem szedett áfa aránya, ami csak kis mértékben haladja meg az EU-átlagot, és lényegesen alacsonyabb a régió más országaiban jellemző értéknél - mondta el Izer Norbert.