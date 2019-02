Izgalmas nap jön a magyar tőzsdén

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Mik az előjelek mára?

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Mire érdemes ma figyelni?

Alapvetően jó volt a hangulat a világ tőzsdéin, a vezető európai és amerikai részvényindexek is emelkedtek. A francia és a német tőzsde 0,7 illetve 0,8 százalékkal került feljebb, az S&P és a Dow 0,2 százalékot erősödött.Kitart a jó hangulat, az MSCI Ázsia index tavaly október óta nem látott csúcsra emelkedett, erősödtek a vezető kínai részvényindexek, és a határidős részvényindexek állása alapján az európai és az amerikai tőzsdék is emelkedhetnek a nyitás után.Az elmúlt napok emelkedése gyakorlatilag megelőlegezett bizalom az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásoknak, és az eddigi nyilatkozatok alapján a megállapodás felé haladnak a felek.Az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos hírek mozgathatják a tőzsdéket, de fontos makroadatok is érkeznek: Magyarországról kiskereskedelmi adat érkezik, európai és amerikai beszerzésimenedzser indexek legutóbbi értékeit is közzéteszik és délután az amerikai tartós fogyasztási cikkek rendeléséről is friss adat érkezik. A magyar tőzsdén a Magyar Telekom, a Rába és a Graphisoft Park papírjait érdemes figyelni, ezek a társaságok tegnap piaczárás után tették közzé legfrissebb számaikat.

Folytatódik a gyorsjelentési szezon, az európai cégek közül többek között az AXA, a Deutsche Telekom a Henkel és a Barclays teszi közzé negyedéves számait, az amerikai vállalatok közül ma jelent a HP és a Kraft Heinz.

Mi történt eddig a tőzsdéken?