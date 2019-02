Eséssel zárta a keddi kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 169 pontos mínusz mellett 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. A Magyar Telekom 0,3 százalékos erősödés után 465 forinton zárt, míg az OTP 0,2 százalékos erősödés után 11 850 forinton, a január végi történelmi csúcsa közelében búcsúzott a keddi kereskedéstől. A Mol mindemellett 0,6 százalékkal került lejjebb, az olajcég részvényei 3372 forinton zártak, míg a Richter 1,8 százalékos esés után 5540 forinton fejezte be a hét második napját.

Eséssel indulhat a hét második napja a Tesla részvényei számára, miután a Bloomberg szerint ismét bajba kerülhet Elon Musk . A Tesla vezére az egy héttel korábbi tweetje miatt került újra az amerikai tőzsdefelügyelet látókörébe, az SEC szerint Elon Musk előzetes jóváhagyás nélkül publikált egy olyan gyártási számot a Teslára, ami nem állta meg a helyét. Bár Musk később ezt pontosította, azonban az SEC szerint ezzel félrevezethetett 24 millió embert, ráadásul megsértette a bírósággal kötött tavalyi megállapodást is. A piaci szereplők nem rosszul fogadták az újabb ellentmondásos Twitter-üzenetet, a Tesla árfolyama 2,5 százalékkal került lejjebb a keddi, nyitás előtti kereskedésben.

A piaci szereplők immár túltették magukat az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásainak hétfői, pozitív hírfolyamán, Ázsiában profitrealizálást hozott a hét második napja, míg az irányadó európai börzék is lejjebb kerültek kedden, az európai tőzsdék közül 1 százalékos esésével a hazai részvényindex alulteljesít.

A Home Depot mindemellett 15 milliárd dolláros részvényvisszavásárlásokat is bejelentett, míg a cég 32 százalékkal 1,36 dolláros részvényenkénti osztalékot tervez kifizetni. A társaság 2019-re 10,03 dolláros EPS-t vár, ami 23 centtel múlta alul a Reuters elemzői konszenzusának várakozásait. A társaság részvényei 1,3 százalékos eséssel zárták a hét első napját, azonban a befektetők rosszul fogadták a Home Depot gyorsjelentésé, a cég részvényei 2,4 százalékkal kerültek lejjebb a keddi, nyitás előtti kereskedésben.

Kedden tette közzé negyedik negyedéves beszámolóját a BASF, a német vegyipari cég bevétele 15,59 milliárd euró lett a negyedik negyedévben, ami meghaladta az elemzői várakozásokat, a tisztított üzemi eredmény 59 százalékkal 630 millió euróra esett vissza, azonban a Reuters elemzői konszenzusa ennél is rosszabb, 598 millió euróra számítottak. A társaság mindezt részben a magasabb alapanyag költségekkel és a Rajna alacsony vízállása okozta logisztikai problémákkal indokolta. A BASF nettó profitja is nagyot esett, az adózott eredmény 77,3 százalékkal 348 millió euróra süllyedt a negyedik negyedévben, a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva.

Nincs megállás, továbbra is dübörög a kecskeméti Mercedes-gyár, több mint 190 ezer kompakt autó gördült le a gyártósorról és az árbevétel is magas szinten stabilizálódott tavaly. Az értékesítési számokra sem lehet panasza a németeknek, a személyautók eladása duplázódott néhány év leforgása alatt Magyarországon, így a Mercedes már harmadik éve vezeti a prémium szegmens eladási listáját. A tervezett modell-offenzívának köszönhetően ráadásul a menedzsment úgy számol, hogy kétszámjegyű növekedést érhetnek el a személyautók értékesítésében 2019-ben is.

