Jelentős változásra figyelmeztetnek az okostelefonoknál - Aggódhat az Apple és a Samsung

Fotó: Shutterstock Fotó: Shutterstock

Az IDC kutatócég adatai szerint az okostelefonok iránt mutatkozó globális kereslet tavaly 4, míg 2017-ben 1 százalékkal esett vissza, a Fitch Ratings elemzői idén is a kereslet további visszaesését vetítették előre. A világgazdaság lassulása és a kereskedelmi protekcionizmus térnyerése közepette gyengül a fogyasztói bizalom, ami a Fitch szerint visszaveti az okostelefonok iránti keresletet.A Fitch szerint a széleskörben elérhető okostelefonok esetében az új funkciók lehetősége limitált, és az 5G-képes telefonok bevezetésére a legtöbb piac esetében várni kell még. Az okostelefonok piaca sok esetben a telítettség jeleit mutatta, a kínai okostelefon kereslet 10 százalékkal esett vissza 2018-ban, és a Fitch szakértői kiemelték, hogy a kínai piac felelős a globális okostelefon kereslet harmadáért.A kereslet visszaesését az alkatrészgyártók is megérzik majd, a Fitch szakértői szerint a lassulást az Apple-hez és a Samsunghoz közeli alkatrészgyártók, különösen a japán, a koreai és tajvani beszállítók érezhetik meg leginkább. Az Apple és a Samsung a prémium áron kínált modelljein elért magas marzsok miatt ez a két cég együttesen teszi zsebre az iparág nyereségének több mint 90 százalékát, azonban a két cég piaci részesedése csökkent tavaly, miután a kínai gyártók olcsóbb modelljei egyre nagyobb népszerűségre tettek szert a vásárlók körében. A kínai Xiaomi és a Huawei egyaránt több mint 30 százalékkal növelte értékesítéseit, a két cég emellett egyre inkább ledolgozza az Apple és a Samsunggal szembeni technológiai lemaradását. A Fitch szakértői szerint a kínai cégek, amelyek okostelefonjaikhoz belföldi beszállítóktól szerzik be alkatrészeiket, valószínűleg profitálhatnak a piaci részarányuk növekedéséből.Az összeszerelésre specializálódó beszállítók, vagy azok a gyártók, amelyek viszonylag egyszerű komponenseket állítanak elő, a leginkább veszélyeztettek, mivel ezen szektorok esetében alacsony a belépési korlát, ami fokozott versenyhelyzetet eredményez. A gyenge kereslet nyomán a cégek várhatóan az árak csökkentésével próbálják majd a piaci részesedésüket védeni, ami rontja a jövedelmezőséget. A Fitch szakértői szerint nagy valószínűséggel azok a cégek a leginkább veszélyeztetebbek, amelyek az LCD-panelek, ujjlenyomat olvasók vagy az okostelefonok kamera-moduljainak összeszerelésére specializálódtak. A Fitch elemző kiemelik, hogy a kínai Q-Tech ujjlenyomat olvasókat és okostelefonokba kamerát gyártó cég profitja várhatóan 95 százalékkal csökkenhetett tavaly.A technológia intenzív szektorokban tevékenykedő társaságok esetében lényegesen magasabb a piacra lépési korlát, ezért ezen cégek valószínűleg jobban viselhetik az okostelefon piac gyengélkedését, a Fitch szakértői többek között az optikai lencséket előállító cégeket emelték ki példaként. A társaság elemzői szerint az optikai lencséket gyártó cégek profitálhatnak a három kamerás okostelefonok piaci részarányának növekedéséből.A Fitch elemzői mindemellett kiemelik, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus újabb fellángolása jelentős kockázatot jelent az ázsiai okostelefon alkatrész-gyártó cégek számára. A társaság szakértői szerint a kereskedelmi háborús kockázat erősödése a legnagyobb veszélyt az olyan japán, a tajvani és a koreai gyártókra jelenti, amely cégek az Apple és a Samsung beszállítói, mivel a két társaság domináns pozícióval rendelkezik az amerikai piacon, mindemellett az Apple és a Samsung jelentős gyártóegységekkel rendelkezik Kínában. A Fitch szerint a kínai okostelefongyártók kevésbé sebezhetők, mivel a kínai okostelefonok amerikai piaci részesedése elhanyagolható.(Reuters)