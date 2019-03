Jelentősen visszaestek a kínai autóeladások februárban

13,8 százalékkal 1,48 millió darabra csökkentek a kínai gépjármű eladások a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, a China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) adatközlése szerint, míg januárban 16 százalékos volt a visszaesés.A CAAM 2019-re nagyjából stagnálással számol 2018-hoz képest, a tisztán benzines és dízeles autók értékesítésének visszaesését azonban valamelyest kompenzálhatja a hibrid és teljesen elektromos modellek eladásának növekedése, a CAAM adatközlése szerint februárban a hibrid és teljesen elektromos járművek eladásai 53,6 százalékkal növekedtek a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva.A kínai autóeladások visszaesést USA és Kína kereskedelmi konfliktusa mellett a kínai gazdaság lassulása is magyarázhatja, míg a kínai részvényárfolyamok esése miatt csökkent a tartós fogyasztási cikkek, így az autók iránti kereslet. Mindemellett a visszaesést a Kínában is egyre népszerűbb autómegosztó szolgáltatások terjedése is magyarázhatta.Kína a gazdaságának lassulását élénkítő intézkedésekkel próbálja ellensúlyozni, a kínai parlament, az Országos Népi Gyűlés múlt héten megkezdődött ülésén a kínai miniszterelnök többmilliárdos adócsökkentést, infrastrukturális beruházásokat és a kisvállalkozásoknak nyújtott hitelezés támogatását is bejelentette.