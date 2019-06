Jó hírrel szolgált a MÁV azoknak, akik vonattal mennek a Balatonra

A tájékoztatás szerint korszerű, légkondicionált motorvonatokat, InterCity-kocsikat, étkezőkocsikat, hétvégén plusz vonatokat állítanak forgalomba a nyáron az üdülőterületeken, és a kerékpár-szállítási lehetőséget is biztosítanak.A MÁV összesítése szerint tavaly a nyári főszezonban csaknem 1,6 millióan utaztak vonattal a Balatonra, 120 ezerrel többen, mint egy évvel korábban, a legforgalmasabb állomás Siófok volt, amelyet Fonyód, Zamárdi, Balatonfüred, Balatonlelle, Keszthely követett.Az idén a Déli pályaudvar és Keszthely között járó Balaton expresszen több légkondicionált IC-kocsit állítanak be, és büfékocsikat is közlekedtetnek, ahol többek között streetfood jellegű ételeket és italokat vásárolhatnak az utasok.Az idén is közlekednek a Balatonra Miskolcról, Záhonyból és Szegedről expressz vonatok. A nyári hétvégéken új fürdővonatpár viszi az utasokat Budapest és Siófok között, ezek a járatok csak a Velencei-tó partján, illetve a Balaton partján lévő állomásokon, megállóhelyeken állnak meg.A nyári menetrendben javul Pécs és a Balaton között a vasúti eljutási lehetőség azzal, hogy péntek délután új közvetlen vonatpár közlekedik. A nemzetközi forgalomban a nyári időszakban az előző évekhez hasonlóan közlekednek a vonatok Budapestről a horvát és a szlovén tengerpartra - tájékoztatott a MÁV.