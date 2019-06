Jó ügyek szolgálatába állítanák a mesterséges intelligenciát

A Microsoft üzleti partnerei és startupok a mesterséges intelligencia-, felhő- és egyéb digitális technológiára épülő megoldásokat kerestek a civil szervezetek által meghatározott kihívásokra a Tech for Social Impact rendezvényen. A Microsoft Magyarország szakmai partnere a Design Terminal innovációs ügynökség volt a startup vállalkozások kiválasztása és a csapatok együttműködését ösztönző esemény megvalósítása során.A civil szervezetek által megvalósítani kívánt ötletek között volt egy olyan chatbot kifejlesztése, amelynek célja, hogy a ritka betegségben szenvedő embereknek segítsen megtalálni a megfelelő orvost. Felmerült egy olyan munkaállomás fejlesztése is, amely a gépelni nem tudó embereknek is biztosítja a számítógép-használat lehetőségét, egy magyar nyelvű beszédfelismerő alkalmazásnak köszönhetően.

Fotó: Microsoft Magyarország

A Microsoft Magyarország 2018 őszén indította el civil szervezeteknek szóló tájékoztató és szemléletformáló rendezvénysorozatát az "AI for Good" (a mesterséges intelligencia a jó ügyekért) kezdeményezés keretében.A cél az volt, hogy a közjó érdekében dolgozó, agilis és nyitott civil szervezetek bepillanthassanak a technológia világába és megismerjék, miként támogathatják céljaikat a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, valamint a felhőszolgáltatások.

Fotó: Microsoft Magyarország

A rendezvényen többek között interaktív oktatási alkalmazást, valamint chatbot és adatelemző megoldást fejlesztő startup is részt vett, akik környezetvédelmi, gyermekjogi és mozgáskorlátozottakat segítő szervezetekkel találkoztak a Microsoft szervezésében.