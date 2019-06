Jó ütemben halad az M76-os autóút építése

A kivitelező részben még dolgozik a két ütem kiviteli tervein, és folyamatosan szerzi meg a megrendelői jóváhagyásokat, ezzel párhuzamosan látványos munkavégzés is történik a munkaterületeken.A múlt héten adták át a zalaegerszegi tesztpálya első ütemét.Az első ütem 5,65 kilométeres szakasza már 2020 nyarára elkészülhet.A jelenleg kivitelezés alatt álló szakaszok befejezési határideje 2022. év eleje. A munkákkal párhuzamosan már 2020 IV. negyedévben elindulhatnak a munkák az M76 Misefa- Fenékpuszta közötti és az M9 autóút Vasvár-Zalaegerszeg közötti szakaszon is. Ezzel valósul majd meg Zalaegerszeg bekötése a gyorsforgalmi úthálózatba.Az I. ütemnél (5,65 km) már elkészült egy 132 kV-os vezetékkiváltás a balatonszentgyörgyi csomópont környezetében. Balatonszentgyörgyön a MÁV Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk vasútvonalon lévő átjáróhoz kapcsolódóan megépült egy üzemi út, amely egyben ideiglenes út is a 7501 j. út és a MÁV Budapest-Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk vasútvonal felett létesülő felüljáró építéséhez.A munkaterületen szakaszosan történik a töltésalapozás és töltésépítés. Az elkészült töltéseken folyamatosan zajlik a profilozás, amely után megkezdődhet az útpályaszerkezet további rétegeinek építése.A balatonszentgyörgyi csomópontnál az "A,", "B" és a "C" ág töltésalapozása elkészült. A csomópontban épül a beruházás legnagyobb felüljárója, amely az M76 autóutat vezeti át a 7501 j. út, a MÁV Budapest-Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk vasútvonal a 76. sz. főút korrekció és kerékpárút felett. Jelenleg cölöpösszefogó gerendák zsaluzása, vasalása, betonozása, gerendák visszatöltése és a közbenső támaszoknál a hídgerendák beemelés zajlik.A felüljáró építéséhez 229 db gerendát használnak fel. A legnagyobbak 44,80 m hosszúságúak. A hídgerendák Dunaújvárosból érkeznek vasúton Sármellékre, a vasútvonalon létesített ideiglenes kirakóba, és onnan szállítják őket a helyszínre. A gerendák beemelése egy 400 tonnás daruval történik. A közbenső támaszoknál a beemelés nyár végével befejeződik. A két szélső nyílásban a konszolidáció függvényében történik majd a beemelés. A tervek szerint erre az év végig sor kerül.A II. ütemnél (2,95 km) a kapilláris megszakító réteg építésén dolgozik a vállalkozó, valamint folyamatosak a 132kV-os légvezeték kiváltási munkái. A 76. sz. főút korrekcióján a MÁV Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk vasútvonal feletti műtárgynál a közbenső támaszok építése van folyamatban.