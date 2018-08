Jobb lenne, ha terápia helyett a megelőzést vagy a gyógyulást díjazná a rendszer?

Kohanecz Margó, a KPMG egészségügyi szektorért felelős igazgatója is előadóként ott lesz a Portfolio Private Health Forum rendezvényen. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A megoldás az eredmény központú finanszírozás lehet, ahol már a prevenciót is lehet díjazni. A szakma általános véleménye szerint az eredmény szemléletű finanszírozás elkerülhetetlen, de eddig nehezen megvalósítható volt, ma viszont már egyre inkább lehetővé teszi a technikai fejlődés.

Ráadásul a betegségekről egyre többet tudunk, a lehetséges terápiák pedig egyre inkább specializáltak, így az egyes gyógyszeres megoldásokba fektetett sok milliárd dollárnyi fejlesztési költség egyre kevesebb betegen kell megtérüljön. Ez pedig az árak emelkedésével jár, így lehetséges az is, hogy egyes nagyon hatékony és innovatív onkológiai gyógyszerek akár sok milliós költséget is jelenthetnek terápiánként egy betegnek.Mindez azt jelenti, hogy az egészségügyi ellátás fejlődése egyben forrása is legnagyobb problémáinak, mégpedig az elöregedésnek és a drágulásnak. Szerencsére a jelek szerint a digitalizációnak köszönhetően lehetséges kiszállni az egyébként öngerjesztő spirálból, a gyorsan emelkedő várható élettartamból fakadó negatív trendek megfordíthatóak.Jelenleg a finanszírozás a világon mindenütt terápia centrikus, ami azt jelenti, hogy létezik az állam, vagy a magánbiztosító által elfogadott terápiáknak és beavatkozásoknak egy köre, amit a finanszírozók hatékonynak vélnek, "befogadnak", amihez egy árat rendelnek, és az, illetve annak egy méltányos részét kifizetik.

A beteg és az intézmény motiválásán túl viszont nehezebben értelmezhető, hogy hogyan lehet a pácienst arra ösztönözni, hogy partner legyen a betegség megelőzésében és leküzdésében. Habár általánosan elterjedt gyakorlatok még hiányoznak, de jó példák már Magyarországon is vannak, igaz inkább a negatív ösztönzők formájában, mint a dohány jövedéki adója. Illetve a magánszférában is csak ritkán, de ott már megjelentek a pozitív ösztönzők is.

Ezzel szemben áll az eredménycentrikus rendszer, ami azt jelenti, hogy a finanszírozó akkor fizet, ha a beteg gyógyultan távozik, vagy egyáltalán nem is lesz beteg. Ez a logikai fordulat az összes szereplőt (orvos, gyógyszergyár, beteg és mindenki más) ösztönzi, hogy a lehető leghatékonyabb terápiát, a lehető legjobb módon alkalmazzák. Az nagyjából világos, hogy megfelelő minőségű adatokat alkalmazva, mindez hogyan eredményezhet megtakarítást mondjuk Magyarországon, ahol még mindig gyakran indokolatlanul sokáig bent tartják a betegeket a kórházak. Azonban még ezen az úton is nagyon sok kérdést kell megválaszolni, és sok ellenállást kell legyőzni, ez nem egy egyszerűen átkapcsolható állapot.Dél-Afrikában Hawaii- nyaralást ígér egy biztosító, ha az ügyfele vállalja a társaság egészségmegőrző programjában való részvételt, és rendszeres testedzést végez. Amerikában egy biztosító egy dollárért kínálja az ügyfeleinek az Apple okosóráját, ha vállalják, hogy az órán keresztül rendszeresen megosztják a sportolásukról szóló adatokat a biztosítóval.Ezek persze csak pilot projektek ahhoz képest, hogy az eredmény szemléletű finanszírozás hívei az ökoszisztéma egészére, és kötelező jelleggel akarják kiterjeszteni a páciensekre vonatkozó egészségügyi "bonus-malus" rendszert a prevencióra és az ellátásra egyaránt. Hogy mindennek mi a jelentősége a prevencióban azt mi sem mutatja jobban, minthogy a világban jelenleg az időskor előtti elhalálozások körében a vezető halálok (90 százalékkal!) a szív és érrendszeri megbetegedések, amelyek döntő többsége megfelelő táplálkozással, a dohányzás mellőzésével és a rendszeres testmozgással könnyűszerrel megakadályozható lenne.Az ellátási oldalon a legnagyobb megtakarítást a pontos diagnózisok és a testre szabott terápiák hozhatják el. Tudni kell, hogy ugyanaz a terápia lehet hatékony az egyik betegnél, miközben nem használ egy másiknál. Ha tudnánk, hogy ez mi alapján dől el, mik azok az indikátorok, amik megmondják, hogy melyik betegnél melyik terápiát érdemes bevetni, az sok-sok százalékpontnyi megtakarítást eredményezne. Sokan vagyunk a szakmában, akik úgy gondoljuk, hogy ez ma már kizárólag adatszerzés, és elemzés kérdése: elegendő mennyiségű adat rendszerbe vitelével és elemzésével előbb-utóbb megfejtjük az egyéni adottságok, a környezet és az életvitel azon kombinációit, amik ezekhez a különbségekhez vezetnek.Ha ez bekövetkezik, az olyan áttörést hozhat a terápiában és a finanszírozásban, ami nemcsak hozzájárul a várható élettartam további növekedéséhez, de ellensúlyozza is az ennek nyomán emelkedő ellátási költségeket. Nem véletlen, hogy a nagy adatgazda cégek (Facebook, Amazon, microsoft, Google) több száz egészségüggyel kapcsolatos szabadalmat birtokolnak, és árgus szemekkel figyelik a startup piacot, hogy mi érdemes ezen a területen felvásárolni.