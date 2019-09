Jöhetnek az újabb akvizíciók az Opusnál

A Scope Ratings múlt heti minősítése visszaigazolja, hogy jó döntés volt a Konzum beolvasztása az Opusba, a holdingtársaság ugyanis együtt erősebb, gyorsabb növekedésre képes -nyilatkozta Gál Miklós. A jegybanki program segítségével még kedvezőbb hitelstruktúrája lesz a vállalatcsoportnak - tette hozzá.A cégvezetés reméli, hogy a minősítés híre a határon túli befektetési alapokhoz is eljut majd, a forrásbevonással nem titkolt cél az, hogy az Opus részvényei még vonzóbb célpontként jelenhessenek meg a nemzetközi befektetők szemében. A kötvénykibocsátásból részben a finanszírozás átstrukturálását tervezi a vállalat, a hosszú és a fix kötvényági forrásokkal részben még kedvezőbb konstrukciójú finanszírozáshoz juthat majd az Opus. A kötvény addicionális forrásnak is tekinthető a megléphető akvizíciók részfinanszírozására.A 28,6 milliárd forintos kötvénykibocsátást zártkörű aukcióként tervezi a vállalat, ahol számít a cég a piaci szereplőkre és az MNB által szabott 20 milliárdos keretre "megnyugtató támaszként" tekintenek. Ennek előkészítése több hónapos folyamat lesz, aminek egyik előzetes feltételét sikeresen teljesítette a társaság a hitelminősítői vizsgálattal. Hamarosan összehív a vállalat egy rendkívüli közgyűlést, ahol a részvényesek dönthetnek a kötvénykibocsátási programban való részvételről. A kötvénykibocsátás időpontjáról a közgyűlést követően, a kibocsátási program publikálásakor tud majd nyilatkozni a társaság. Az Opus azt reméli, hogy a régióból is lesz érdeklődés a kötvény iránt.Ami a potenciális akvizíciókat illeti, Gál Miklós elmondta, hogy hazai és régiós fejlesztésekben is gondolkodnak, de egyelőre marad a magyar fókusz. A célpontok az energetika, az élelmiszeripar és a turizmus területéről kerülhetnek ki. Stratégiai ágazatokba fektet a vállalat, amelyek meghatározó piaci szereplők. A cél a piacvezető szerep kialakítása.