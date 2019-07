Jön az év legnagyobb tőzsdei kibocsátása, tőzsdére meg az ázsiai Budweiser

Az italgyártó óriáscég, az Anheuser-Busch InBev (AB InBev) a rivális SABMiller 2016-os felvásárlásával jelentős adósságot halmozott fel, az AB InBev a jelentős, 100 milliárd dollárt meghaladó adósságállományát a cég részben ázsiai leányvállalatának tőzsdére léptetésével csökkentheti majd.A Budweiser Brewing Company APAC portfoliójában többek között olyan márkák szerepelnek, mint a Stella Artois vagy a Corona, a cég számára kedvező jel, hogy a régiós sörértékesítés növekedésével párhuzamosan a tehetősebb vásárlók a prémium sörök irányába mozdulnak el A társaság IPO-ja az idei év legnagyobb tőzsdei bevezetése lehet majd, a cég részvényeit a hongkongi tőzsdére vezetik be, a társaság 1,63 milliárd darab részvényt ad el, és a részvényekkel július 19-én indul majd el a kereskedés.A tranzakcióban résztvevők információi alapján a Reuters arról számolt be, hogy társaság a 40 és 47 hongkongi dolláros részvényenkénti ársáv alja felé irányítja a befektetőket, az ársáv 15,5-18,2 közötti, 2020-as előretekintő EV/EBITDA szorzót, és 28,5-33,5 közötti 2020-as előretekintő P/E szorzót jelent a társaság részvényei esetében.A Reuters szerint az IPO esetében túljegyzés volt tapasztalható, a társaság részvényei iránt az intézményi befektetők mellett állami vagyonalapok, és észak-amerikai nyugdíjalapok is érdeklődtek. A Reuters szerint még az ársáv aljával kalkulálva is 8,3 milliárd dollárt vonhatna be a vállalat, megelőzve ezzel az Uber májusi, 8,1 milliárd dolláros IPO-ját.(Reuters)