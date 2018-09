Jövőre már nem kell különadót fizetni a brókercégeknek

Kikerültek a brókercégek

Mennyi az annyi?

Igazságtalan volt

2019. január 1-től a befektetési szolgáltatók mentesülnek a különadó megfizetése alól. A VG szúrta ki , hogy az erre vonatkozó, a költségvetés egyensúlyának javítása érdekében hozott törvény 2019. január 1-jétől hatályos változatából kikerültek a befektetési vállalkozások, bent maradtak viszont az árutőzsdei szolgáltatók, a tőzsdeüzemeltető (vagyis a Budapesti Értéktőzsde), az elszámolóház (Keler) és a tőkealap-kezelők.A különadó alapja az adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított korrigált nettó árbevétel volt, az alaptevékenység, vagyis a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételét kellett alapul venni az adó számításánál, az adó mértéke pedig az adó alapjának 5,6 százaléka volt, de a különadót különböző tételek, így a Quaestor-károsultak alapjába fizetendő díjak csökkenthették. A VG számításai szerint tavaly az öt legnagyobb befektetési szolgáltató 400-450 millió forint különadót fizetett, az Erste 115, a Concorde 160, az Equilor pedig 105 millió forintot fizetett. A különadó befizetés a következő években tovább emelkedhetett volna, hiszen a szolgáltatók bevételei is jellemzően emelkednek, vagyis az adó egyre nagyobb terhet jelentett volna a befektetési szolgáltatóknak.A Portfolio-nak a hazai brókercégek vezetői, Régely Károly , a Concorde Értékpapír Zrt. vezérigazgatója például azt nyilatkozta, hogy igencsak hátrányos a hazai szolgáltatókra nézve, hogy a magyar állam a befektetési szolgáltatókra még a válság idején különadót vetett ki, amelynek a mértékét például a bankadóval szemben azóta sem csökkentett, ráadásul ez a különadó a külföldről szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra nem vonatkozik. Minél fontosabb az ügyfeleink számára a költséghatékonyság, annál inkább kiszorulnak a magyar szolgáltatók a versenyből. Miközben a kormányzat sok esetben azt kommunikálja, hogy a magyar szolgáltatókat kívánja helyzetbe hozni a versenytársakkal szemben, a mi szektorunk ezzel ellentétes szabályozást kapott, mondta Régely.

Szécsényi Bálint , az Equilor vezérigazgatója, a Budapesti Értéktőzsde korábbi alelnöke a különadó kivezetése mellett érvelt. A Portfolio-nak adott interjúban kiemelte, problémát jelent az, hogy a kormányzat egész egyszerűen más bázisra helyezte ezeknek az adóknak a kivetését, ezáltal a befektetési szolgáltatók és az ilyen tevékenységet végző bankok befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó terhei nőnek, ami nem jó, mert versenyhátrányba hozza a hazai szolgáltatókat a külföldön bejegyzett, de határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal szemben. A BÉT-en is van olyan külföldi cég, amelyik távoli eléréssel csatlakozik be a magyar piachoz, de neki annak ellenére sem kell ilyen adót fizetnie, hogy ugyanazokat az ügyfeleket szolgálja ki, mint a hazai szolgáltatók, azaz nekik egyszerűen nem kell beárazniuk a különadó negatív hatását, mondta Szécsényi. Az egyes cégek szintjén 100 milliós tételekről beszélünk, ami nagyon komoly teher, és negatív hatású lehet a hazai piac fejlődése szempontjából is, hiszen a piaci növekedésben a hazai szolgáltatók a legelkötelezettebbek. Ők azok, akik itt adóznak, a hazai felügyelet ellenőrzése alatt működnek, magyar munkavállalókkal több évtizede dolgoznak a piacon, így nyilván hosszú távon képzelik el az ittlétüket. A magyar szolgáltatók minden egyes lehetőséget megragadnak, és azokkal maximális erőbedobással foglalkoznak. Ezért gondolom azt, hogy fontos lenne ezeket a terheket kivezetni, mondta Szécsényi.

Átrendeződik a piac

A határokon átnyúló szolgáltatást kínáló cégekre tehát nem vonatkozott a jogszabály, vagyis ők mentesültek a különadó fizetés alól. Az elmúlt években többször előfordult, hogy a havi BÉT-forgalmi rangsorban a cseh Wood állt az élen, amire a hazai brókercégek vezetői rendszeresen elmondták, nem igazságos versenyben vezet a cseh cég, ők ugyanis nem fizetnek különadót, szemben a hazai szolgáltatókkal. A helyzet tovább romolhatott volna a hazai befektetési szolgáltatók kárára, ugyanis a múlt héten jelentette be a Patria Finance, hogy a közép-kelet-európai terjeszkedése részeként a cseh tőkepiac vezető befektetési szolgáltatója a magyar piachoz is hozzáférést ad magán- és professzionális intézményi befektető ügyfeleinek. A Patria Finance vezérigazgatója azt is kiemelte, hogy a társaság célja, hogy a magyar piac egyik legfontosabb és legelismertebb szereplőjévé váljon. Ehhez piaci pletykák alapján a KBC Secutities ügyfélállományának akvirálásán keresztül vezethet az út.