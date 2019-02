Hogyan alakulhatnak a viszonyok a Corvinuson? Már folynak az előkészületek

Nyolc európai és amerikai egyetemről - például a Wirtschaftsuniversität Wien, a London School of Economics and Political Science, a Copenhagen Business School, vagy a Northeastern University - beszéltünk, áttekintettük, hogy milyen vezetési ésirányítási struktúra, ill. akadémiai szervezet működik ezeknél az intézményeknél

Az Országgyűlés előtt vannak a Corvinus átalakításáról szóló törvényjavaslatok



Február 12-én nyújtották be kormány az Országgyűlésnek azt a három törvényjavaslatot, amelyekkel átalakítják a Budapesti Corvinus Egyetem működését. Palkovics László Február 12-én nyújtották be kormány az Országgyűlésnek azt a három törvényjavaslatot, amelyekkel átalakítják a Budapesti Corvinus Egyetem működését. Palkovics László múlt hétfői interjúnkban elmondta: egyrészt létre kell hozni egy új törvényt, ami ezt az új alapítványtípust szabályozza, hiszen a Polgári Törvénykönyvben ez az alapítványi forma eddig nem létezett. Másrészt rendelkezni kell a Maecenas Univesitatis Corvini Alapítvány létrehozásáról és az alapításhoz szükséges alapítványi vagyon rendeléséről. Az állami egyetemek fenntartói jogainak ilyen formában történő átadását eddig nem kezelte a Felsőoktatási Törvény, ezért azt is módosítani kell.

Szántó szerint a napirenden lévő törvénymódosítások lehetővé teszik azt is, hogy kipróbáljanak olyan új vezetői posztokat (pl. elnök), amelyek már régóta jól működnek a világon - a fenntartó várható szempontjainak, illetve az egyetem hosszú távú stratégiájának függvényében.

A Budapesti Corvinus Egyetem átalakítási folyamatának egyik legfontosabb elemeként az intézmény vezetése úgy döntött, hogy létrehoz egy projektszervezetet, amelyben az oktatók, kutatók, az adminisztrációban foglalkoztatott dolgozók és a hallgatók részvételével készülnek fel az átalakulásra.Emellett egyelnevezésű műhelybeszélgetés-sorozat is elindult, kifejezetten olyan témakörökben, amelyek foglalkoztatják az egyetem oktatóit, hallgatóit, dolgozóit. Az első alkalommal néhány kiemelt külföldi egyetem szervezeti és működési modelljét tekintették át.- mondta el a Portfolio-nakA rektorhelyettes szerint a sorozat alapvető célja, hogy minden egyetemi polgárnak legyen lehetősége részt venni az eszmecserében. A nyitóeseményen egyszámolt be saját tapasztalatairól. Az UniTrento Olaszország egyik legjobb egyeteme, a professzor pedig évtizedek óta vezetőkutatója ésoktatója az intézménynek, s jelenleg vendégkutató a Corvinus Institute for Advanced Studies-ban.Szántó szerint az a cél, hogy "megértsük és értékeljük azt a sokszínűséget, ami jellemzi a világ vezető egyetemeit, tekintettel arra, hogy a Corvinus ki fog kerülni az állami fenntartású egyetemek köréből július 1-jével , s ezáltal nagyobb szabadságot fog élvezni a működési modelljének és szervezeti felépítésének kialakításában". Ezért tartják fontosnak, hogy megnézzék Európa vezető egyetemeinek tapasztalatait és kitekintsenek az USA-ra is. (Az alapítvány által fenntartott intézményi modell alapvetően amerikai gyökerű: ott nagyhagyománya van annak, hogy jelentős alapítvány hozamából is finanszírozzák az egyetemek kiadásait.) További cél ugyanakkor, hogy a változásra való felkészülés során minél többen elmondhassák a véleményüket, kifejthessék a gondolataikat, kérdéseket tehessenek fel az egyetem vezetőinek és az előkészületeket koordináló kollégáknak.A rektorhelyettes elmondta: arra számít, hogy abban az öt alprojektben, amit már tavaly elindítottak (oktatás, kutatás, szervezetfejlesztés, HR, illetve gazdálkodás) egyrészt helyzetfeltárást és diagnózist végeznek a jelenlegi állapotokról, illetve felvázolják azokat a lehetséges alternatívákat, amelyek közül a jövőben választhatnak. Ezek a döntések akkor fognak megszületni, amikor létrejön az egyetem működési feltételeit biztosító alapítvány. Az egyetem fenntartója várhatóan a kuratórium lesz a törvény értelmében, a nem állami fenntartású egyetemek esetében a fenntartó jogosítványai változhatnak."Bár az előkészületeket során konkrét döntéseket nem hozunk, javaslatokat dolgozunk ki, és megnézzük, hogy az alternatívák közül az egyes fejlesztési opcióknak milyen előnyei, kockázatai vannak, milyen új lehetőségeket kínálnak. Próbáljuk tisztázni azokat a lehetőségeket, amelyek a feltételei annak, hogy elérjük a 2030-ra kitűzött akadémiai célokat: a nemzetközi kiválóságot, a világszínvonalhoz történő felzárkózást, az egyetem nemzetközi versenyképességének jelentős növelését" - tette hozzá a rektorhelyettes, aki úgy látja, ütemezetten halad az átalakítás, mind a külső, mind a belső feltételek előkészítése tekintetében.

A rektorhelyettes emlékeztetett arra is, hogy ebben az évben még állami ösztöndíjas hallgatókat vesznek fel, de 2020-tól mind a kersztféléves, mind az általános felvételi eljárásban már a Corvinus ösztöndíj váltja fel az állami ösztöndíjat, gyakorlatilag azonos feltételek mellett, hasonló nagyságrendben, mint jelenleg. Természetesen az önköltséges tanulás lehetősége is fennmarad.

"2019-et tekintjük az átmenet évének, az év közepén kerül sor a fenntartóváltásra,a foglalkoztatásbiztonság és a működőképesség maximális fenntartása mellett. Azt gondolom, hogy az egyetem vezetése kellő körültekintéssel és az érintettek bevonásával végzi a munkáját, és az egyetemi polgárok döntő része tisztában van ennek a változásnak a jelentőségével. Megnyugtatóak azok a bejelentések, amelyek az elmúlt napokban megtörténtek. A külső feltételek alakulásáról egyre több hivatalos és egyértelmű információ áll rendelkezésre, tudjuk például, hogy milyen formában, milyen vagyonnal fog működni az alapítvány."